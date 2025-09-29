भारत ने 9वीं बार एशिया कप टाइटल जीत लिया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया है. कुलदीप यादव और तिलक वर्मा भारतीय टीम की जीत के हीरो रहे. कुलदीप ने गेंदबाजी में 4 विकेट चटकाए, वहीं तिलक वर्मा ने दबाव भरे मैच में नाबाद 69 रनों की पारी खेल भारत की ऐतिहासिक जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया. फाइनल मैच में उनके साथ-साथ कोच गौतम गंभीर भी अपने रिएक्शन के लिए सुर्खियों में आ गए हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर मैदान के बाहर रहकर भी भावनात्मक रूप से मैच से जुड़े रहते हैं. आखिरी ओवर में टीम इंडिया को 10 रन बनाने थे. हारिस रऊफ के ओवर की पहली गेंद पर 2 रन आए. जब रऊफ की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने जोरदार छक्का लगाया तो गौतम गंभीर अपनी कुर्सी पर बैठे-बैठे जोर-जोर से टेबल को पीटने लगे. इसी सिक्स ने भारतीय टीम की जीत लगभग तय कर दी थी.

तिलक वर्मा के इस छक्के के बाद बाकी काम रिंकू सिंह ने पूरा कर दिया, जिन्होंने चौका लगाकर भारत की 9वीं एशिया कप खिताबी जीत सुनिश्चित की. ये पहला मौका नहीं है जब गौतम गंभीर को ऐसा जोशीला रिएक्शन देते देखा गया है. इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट में भारत की यादगार जीत पर भी गौतम गंभीर खुशी से झूम उठे थे.

57 रन की पार्टनरशिप ने पलटा मैच

कुल मिलाकर देखें तो तिलक वर्मा और कुलदीप यादव ने फाइनल में भारत के लिए मैच विनिंग प्रदर्शन किया. मगर इस जीत का असली श्रेय उस 57 रन की पार्टनरशिप को जाना चाहिए, जो संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच हुई. दरअसल भारतीय टीम 20 के स्कोर पर 3 विकेट गंवा चुकी थी. पूरा टॉप ऑर्डर पवेलियन लौट चुका था, इस कठिन परिस्थिति में संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने पारी को संभाला और 57 रन की पार्टनरशिप करके टीम इंडिया की मैच में वापसी करवाई.

