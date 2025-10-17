वो अंग्रेजी में कहते हैं न, 'मिलियन डॉलर क्वेशन', रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 वर्ल्ड कप में खेलने का सवाल फिलहाल इतना ही मूल्य रखता है. जब टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर से पहले उनके वर्ल्ड कप में खेलने पर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया था. मगर अब अगरकर ने साफ और सीधे शब्दों में जवाब दिया है कि रोहित और विराट जैसे महान क्रिकेटरों को ट्रायल पर नहीं रखा जा सकता है.

विराट-रोहित खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप?

एनडीटीवी से बातचीत में अजीत अगरकर ने कहा, "वो अभी ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए भारतीय स्क्वाड का हिस्सा हैं. मैंने पहले भी कहा है कि वे दोनों लंबे समय से बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं. मुझे लगता है कि यह व्यक्तिगत मुद्दों पर बात करने का समय नहीं है क्योंकि हमें टीम बनाने पर ध्यान देना है. हम नहीं जानते कि 2 साल बाद कैसी परिस्थिति कैसी होगी? सिर्फ उनके बारे में ही बात क्यों? उनकी जगह कोई युवा खिलाड़ी भी आ सकता है."

उन्हें ट्रायल पर...

अजीत अगरकर से पूछा गया कि क्या 2027 वर्ल्ड कप से पहले प्रत्येक सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रदर्शन का आंकलन किया जाएगा. इसपर अजीत अगरकर ने कहा, "यह सोचना भी अजीब और बेवकूफी भरा होगा, क्योंकि जब एक बल्लेबाज का औसत 50 से अधिक हो और दूसरा उसके करीब हो, उन्हें प्रत्येक मैच के लिए ट्रायल पर नहीं रखा जा सकता है, लेकिन 2027 वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है."

अगरकर ने यह भी कहा कि विराट और रोहित अब सिर्फ एक फॉर्मेट खेलेते हैं और अब 7 महीने बाद भारत के लिए कोई मैच खेल रहे होंगे. अगरकर ने साफ शब्दों में कहा कि जैसे ही वो खेलना शुरू करेंगे, तब उनके प्रदर्शन का आंकलन किया जाएगा.

बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. उसके बाद 23 अक्टूबर को एडिलेड और फिर आखिरी वनडे 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा.

