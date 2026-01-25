हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ: अभिषेक-सूर्यकुमार की आंधी में उड़ी न्यूजीलैंड, 60 गेंद में चेज कर डाले 154 रन; टीम इंडिया की बंपर जीत

IND vs NZ: अभिषेक-सूर्यकुमार की आंधी में उड़ी न्यूजीलैंड, 60 गेंद में चेज कर डाले 154 रन; टीम इंडिया की बंपर जीत

IND vs NZ 3rd ODI Highlights: भारत ने तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से रौंद डाला है. अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव, दोनों ने टीम इंडिया के लिए तेजतर्रार अंदाज में अर्धशतक लगाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Jan 2026 10:05 PM (IST)
Preferred Sources

India vs New Zealand 3rd ODI Highlights: भारत ने तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से रौंद डाला है. अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव, दोनों ने टीम इंडिया के लिए तेजतर्रार अंदाज में अर्धशतक लगाया. गुवाहाटी में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम 153 रन बना पाई थी. जवाब में भारतीय टीम ने मात्र 60 गेंदों में लक्ष्य चेज करके इतिहास रच दिया. इसी के साथ टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने पारी की पहली गेंद पर संजू सैमसन का विकेट खो दिया था. ईशान किशन ने भी तूफानी अंदाज में खेलते हुए 13 गेंद में 28 रन बनाए. मगर अभिषेक शरमा और सूर्यकुमार यादव रुकने का नाम नहीं ले रहे थे.

अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में 14 गेंद में पचासा पूरा किया, जो अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में भारत के लिए दूसरी सबसे तेज फिफ्टी है. अभिषेक इस मैच में 20 गेंद में 68 रन बनाकर नाबाद लौटे. इस तूफानी पारी में उन्होंने 7 चौके और 5 छक्के लगाए. दूसरी ओर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक लगाया है. उन्होंने 26 गेंद में नाबाद 57 रनों की पारी खेली.

सिर्फ 60 गेंद में लक्ष्य हुआ चेज

भारतीय टीम किसी टी20 मैच के पावरप्ले में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम भी बन गई है. भारतीय बल्लेबाजों ने पहले 6 ओवरों में ही 94 रन बना दिए थे. पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है, जिसने पहले 6 ओवरों में 95 रन बनाए हैं. पावरप्ले समाप्त होने के बाद भारतीय टीम को 84 गेंदों में 60 रन और बनाने थे. टीम इंडिया ने बाकी के 60 रन केवल 24 गेंद में ही बना डाले थे.

यह भी पढ़ें:

Fastest T20I Fifty: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, बनाई टी20 में दूसरी सबसे तेज फिफ्टी, बड़े-बड़े दिग्गज रह गए पीछे

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 25 Jan 2026 09:43 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Ind Vs Nz Highlights IND Vs NZ 3rd T20 SURYAKUMAR YADAV IND VS NZ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
झारखंड
झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन को पद्म भूषण का ऐलान, मरणोपरांत मिलेगा सम्मान
झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन को पद्म भूषण का ऐलान, मरणोपरांत मिलेगा सम्मान
बॉलीवुड
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
क्रिकेट
Fastest T20I Fifty: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, बनाई टी20 में दूसरी सबसे तेज फिफ्टी, बड़े-बड़े दिग्गज रह गए पीछे
अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, बनाई टी20 में दूसरी सबसे तेज फिफ्टी, बड़े-बड़े दिग्गज रह गए पीछे
Advertisement

वीडियोज

1971 IND-PAK War: जब 93,000 पाकिस्तानी फौज ने टेके थे घुटने! असली कहानी
Shakeel Ahmad ने पार्टी छोड़ने की बताई चौंकाने वाली वजह!, 'Rahul Gandhi से दुखी होकर..' | Congress
Mahadangal: Sahar Sheikh के बयान पर आपस में भिड़े SP-BJP प्रवक्ता! | Nitish Rane Vs Owaisi
Karnataka Accident: ओवरटेक की गलती बनी काल ! बस से टक्कर में बाइक सवार की मौत | Breaking
Mahadangal: BJP प्रवक्ता ने AIMIM को सुनाया..सबकी बोलती बंद कर दी | Nitish Rane Vs Owaisi | Sahar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
झारखंड
झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन को पद्म भूषण का ऐलान, मरणोपरांत मिलेगा सम्मान
झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन को पद्म भूषण का ऐलान, मरणोपरांत मिलेगा सम्मान
बॉलीवुड
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
क्रिकेट
Fastest T20I Fifty: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, बनाई टी20 में दूसरी सबसे तेज फिफ्टी, बड़े-बड़े दिग्गज रह गए पीछे
अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, बनाई टी20 में दूसरी सबसे तेज फिफ्टी, बड़े-बड़े दिग्गज रह गए पीछे
इंडिया
Indian Army Dangerous Regiment: मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
ट्रेंडिंग
15 दरिंदों के बीच शख्स ने फेंक दी मासूम बकरी, एक सेकंड में फाड़कर खा गए खूंखार टाइगर- वीडियो वायरल
15 दरिंदों के बीच शख्स ने फेंक दी मासूम बकरी, एक सेकंड में फाड़कर खा गए खूंखार टाइगर- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Working On Sunday Illegal: इस देश में रविवार के दिन काम करना है गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है सजा
इस देश में रविवार के दिन काम करना है गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है सजा
यूटिलिटी
अटल पेंशन योजना में ज्यादा से ज्यादा कितनी पेंशन मिलती है, यहां जानें नियम
अटल पेंशन योजना में ज्यादा से ज्यादा कितनी पेंशन मिलती है, यहां जानें नियम
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget