India vs New Zealand 3rd ODI Highlights: भारत ने तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से रौंद डाला है. अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव, दोनों ने टीम इंडिया के लिए तेजतर्रार अंदाज में अर्धशतक लगाया. गुवाहाटी में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम 153 रन बना पाई थी. जवाब में भारतीय टीम ने मात्र 60 गेंदों में लक्ष्य चेज करके इतिहास रच दिया. इसी के साथ टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने पारी की पहली गेंद पर संजू सैमसन का विकेट खो दिया था. ईशान किशन ने भी तूफानी अंदाज में खेलते हुए 13 गेंद में 28 रन बनाए. मगर अभिषेक शरमा और सूर्यकुमार यादव रुकने का नाम नहीं ले रहे थे.

अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में 14 गेंद में पचासा पूरा किया, जो अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में भारत के लिए दूसरी सबसे तेज फिफ्टी है. अभिषेक इस मैच में 20 गेंद में 68 रन बनाकर नाबाद लौटे. इस तूफानी पारी में उन्होंने 7 चौके और 5 छक्के लगाए. दूसरी ओर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक लगाया है. उन्होंने 26 गेंद में नाबाद 57 रनों की पारी खेली.

सिर्फ 60 गेंद में लक्ष्य हुआ चेज

भारतीय टीम किसी टी20 मैच के पावरप्ले में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम भी बन गई है. भारतीय बल्लेबाजों ने पहले 6 ओवरों में ही 94 रन बना दिए थे. पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है, जिसने पहले 6 ओवरों में 95 रन बनाए हैं. पावरप्ले समाप्त होने के बाद भारतीय टीम को 84 गेंदों में 60 रन और बनाने थे. टीम इंडिया ने बाकी के 60 रन केवल 24 गेंद में ही बना डाले थे.

यह भी पढ़ें:

Fastest T20I Fifty: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, बनाई टी20 में दूसरी सबसे तेज फिफ्टी, बड़े-बड़े दिग्गज रह गए पीछे