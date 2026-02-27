India Semi Final Qualification Scenario: भारतीय क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जाना है तो वेस्टइंडीज की चुनौती को पार करना होगा. भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच 1 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. यह दोनों के लिए 'करो या मरो' का मैच होगा क्योंकि सेमीफाइनल का समीकरण एकदम स्पष्ट है कि जीतने वाली टीम आगे जाएगी और हारने वाली नहीं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 मैच से पहले कागजी आंकड़े टीम इंडिया की चिंता बढ़ाने वाले हैं. खैर सूर्यकुमार यादव और उनकी सेना के सामने अब कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि सेमीफाइनल में जाना है तो हर हाल में वेस्टइंडीज को हराना होगा.

टीम इंडिया की जीत के कितने प्रतिशत चांस?

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत और वेस्टइंडीज कुल 4 बार आमने-सामने आए हैं. 4 मैचों में भारतीय टीम सिर्फ एक बार जीती है, बाकी 3 मौकों पर कैरेबियाई टीम ने बाजी मारी है. इन हेड-टू-हेड आंकड़ों को आधार माना जाए तो टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को वेस्टइंडीज पर सिर्फ 25 प्रतिशत मौकों पर जीत मिलती है.

टी20 वर्ल्ड कप में उनकी पहली भिड़ंत 2009 में हुई, जब सुपर 8 के मैच में वेस्टइंडीज 7 विकेट से जीता था. उससे अगले साल यानी 2010 के वर्ल्ड कप में भी उनका सुपर-8 में आमना-सामना हुआ, इस बार भी वेस्टइंडीज ने जीतकर राइवलरी में 2-0 की बढ़त बनाई. 2014 में आखिरकार भारत को वेस्टइंडीज पर पहली जीत मिली.

2016 सेमीफाइनल की हार नहीं भूला होगा भारत

2016 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज ने भारत को 7 विकेट से हराकर उसका चैंपियन बनने का सपना तोड़ा था. टीम इंडिया उस हार के जख्मों को भूली नहीं होगी . यह अब तक टी20 वर्ल्ड कप में उनकी आखिरी भिड़ंत रही थी.

वहीं अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज 30 बार आमने-सामने आए हैं, जिनमें 19 बार टीम इंडिया ने बाजी मारी है. वेस्टइंडीज 10 बार जीता है जबकि उनके एक मैच का कोई परिणाम निकल कर नहीं आ सका था.

