India Loss Toss 18th Time: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे आज शनिवार, 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जा रहा है. भारतीय क्रिकेट टीम इस मैच में फिर एक बार टॉस हार गई है. ऐसा लगातार 18वीं बार हुआ है, जब टीम इंडिया टॉस नहीं जीती. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने ये 18वां टॉस हारकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. आज से पहले कभी भी कोई टीम वनडे में लगातार 18 टॉस नहीं हारी है.

भारत ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'

भारत की वनडे टीम की कमान काफी लंबे समय ये रोहित शर्मा के पास थी. रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया वनडे में लगातार 15 टॉस हारी, लेकिन भारतीय टीम का कप्तान बदलने के बाद भी टॉस हारने का सिलसिला बरकरार है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है. गिल भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीनों वनडे में टॉस हारे हैं. सिडनी वनडे में टॉस हारने के बाद भारतीय टीम लगातार 18वीं बार टॉस हारी है.

कहां से शुरू हुआ टॉस हारने का सिलसिला?

भारतीय क्रिकेट टीम जब से 2023 वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) के फाइनल का टॉस हारी है, तब से ही टीम इंडिया ODI में कोई टॉस नहीं जीत पाई है. वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के पास थी. भारत उस वर्ल्ड कप में सभी मैच जीता था, लेकिन टीम इंडिया को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. वहीं इस फाइनल के बाद भारत किसी भी वनडे मैच में टॉस नहीं जीत पाया है.

भारत के लगातार 18 टॉस हारने का सिलसिला 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल से शुरू हुआ.

टीम इंडिया ने इसके बाद दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली, जिसके तीनों टॉस टीम इंडिया हारी.

अगस्त 2024 में टीम इंडिया श्रीलंका दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने गई. इस वनडे सीरीज में भी भारत एक भी टॉस नहीं जीत सका.

श्रीलंका के बाद भारत ने फरवरी 2025 में इंग्लैंड के साथ होम सीरीज खेली. इस सीरीज में भारत ने क्लीन स्वीप करते हुए इंग्लैंड को 3-0 से मात दी, लेकिन फिर एक बार रोहित शर्मा वनडे में कोई टॉस नहीं जीत पाए.

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने फाइनल समेत पांच मुकाबले खेले. इस पूरे टूर्नामेंट में भी भारत ने बिना कोई टॉस जीते खिताब अपने नाम किया.

भारतीय टीम का वनडे में लगातार टॉस हारने का सिलसिला ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आ रहा है. अब शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया इस तीन मैचों की वनडे सीरीज के सभी टॉस हारी है.

भारत से पहले किसके नाम रिकॉर्ड?

भारतीय टीम के कप्तानों ने टॉस हारने में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. भारत से पहले ये रिकॉर्ड नीदरलैंड के पास था. नीदरलैंड की टीम 18 मार्च 2011 से 27 अगस्त 2013 के बीच में वनडे में लगातार 11 टॉस हारी थी. भारत ने इस मामले में नीदरलैंड को काफी पहले ही पीछे छोड़ दिया है. वहीं हर एक टॉस हारने के साथ ही भारत एक नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है.

