वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की 'ब्लॉकबस्टर ओपनिंग', श्रीलंका को 59 रनों से बुरी तरह रौंदा

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवर्ल्ड कप में टीम इंडिया की 'ब्लॉकबस्टर ओपनिंग', श्रीलंका को 59 रनों से बुरी तरह रौंदा

India vs Sri Lanka Women: भारत ने वर्ल्ड कप के पहले मैच में श्रीलंका को 59 रनों से हरा दिया है. ये महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का पहला मैच रहा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Sep 2025 11:39 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने वर्ल्ड कप के पहले मैच में श्रीलंका को 59 रनों से हरा दिया है. ये महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (Womens ODI World Cup 2025) का पहला मैच रहा, जिसमें बारिश ने भी खलल डाला. टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 269 रन बनाए थे, लेकिन बारिश के कारण DLS नियम अमल में लाया गया, जिसकी वजह से श्रीलंका को 47 ओवरों में 271 रनों का लक्ष्य मिला. इस टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम सिर्फ 211 रनों पर ऑलआउट हो गई.

भारतीय टीम के लिए प्रतिका रावल ने 37 रन, हरलीन देओल ने 48 रन और दीप्ति शर्मा ने 53 रनों की दमदार अर्धशतकीय पारी खेली. इस पारी में सबसे ज्यादा समां अमनजोत कौर और स्नेह राणा ने बांधा. आठवें क्रम पर बैटिंग करते हुए कौर ने 56 गेंद में 57 रन की शानदार पारी खेली. वहीं नंबर-9 बल्लेबाज स्नेह राणा 15 गेंद में 28 रनों की छोटी लेकिन तूफानी पारी खेल भारत को 269 के बड़े स्कोर तक पहुंचाया था.

पूरे मैच में रहा दीप्ति शर्मा का जलवा

दीप्ति शर्मा के ऑलराउंडर प्रदर्शन ने भारत की श्रीलंका पर जीत में बड़ा योगदान दिया. पहली पारी में दीप्ति शर्मा तब बैटिंग करने आईं, जब भारत के 4 विकेट 120 रन पर गिर गए थे. इसके बाद उन्होंने अमनजोत कौर के साथ मिलकर 103 रनों की पार्टनरशिप की. उन्होंने 53 गेंद में 53 रन बनाए. वहीं जब गेंदबाजी की बारी आई, तो यहां भी उन्होंने 3 विकेट लेकर जलवा बिखेरा. उन्होंने 9 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट झटके.

श्रीलंका ने भी अंतिम ओवरों तक हार नहीं मानी, जिसके 6 विकेट सिर्फ 140 रनों पर गिर गए थे. उसके बाद नीलाक्शी डी सिल्वा ने 35 रनों की पारी खेली, लेकिन उन्हें स्नेह राणा ने क्लीन बोल्ड कर दिया. कुलासूर्या भी काफी देर तक क्रीज पर डटी रहीं, लेकिन अपनी पारी को 17 रन से आगे नहीं बढ़ा पाईं.

भारत की ओर से सभी गेंदबाजों ने कम से कम एक विकेट जरूर लिया. दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट, वहीं स्नेह राणा और श्री चरणी ने दो-दो विकेट झटके. उनके अलावा क्रान्ति गौड़, अमनजोत कौर और प्रतिका रावल ने एक-एक विकेट लिया.

Published at : 30 Sep 2025 11:36 PM (IST)
India VS Sri Lanka Deepti Sharma INDW Vs SLW Womens ODI World Cup 2025
