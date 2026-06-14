भारत की धमाकेदार जीत, पाकिस्तान को 64 रनों से रौंदा; टी20 वर्ल्ड कप में सातवीं बार दी शिकस्त

India Women vs Pakistan Women, ICC Women's T20 World Cup 2026: 2026 महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है. टीम इंडिया ने अपने पहले मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 64 रनों से शिकस्त दी. टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की यह सातवीं जीत है. हरमनप्रीत कौर की भारतीय टीम ने पहले खेलने के बाद 170 रन बनाए थे. जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन ही बना सकी. भारत के लिए बैटिंग में स्मृति मंधाना ने 68 रनों की तूफानी पारी खेली. वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा ने कमाल कर दिया. दीप्ति ने चार ओवर में सिर्फ 10 रन देकर पांच विकेट झटके.

भारत से मिले 171 रनों के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान ने एक समय 6 ओवर में 52 रन बना लिए थे. ओपनर्स ने शानदार शुरुआत दिलाई थी. पाकिस्तान ने टी20 इंटरनेशनल में भारत के खिलाफ पावरप्ले में पहली बार इतना बड़ा स्कोर बनाया था, लेकिन सातवें ओवर से भारतीय गेंदबाजों ने कोई गलती नहीं की, और नियमित अंतराल पर विकेट लेकर पाकिस्तान को धूल चटाई.

दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, पूरे किए 350 विकेट

4 ओवर में सिर्फ 10 रन देकर पांच विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. दीप्ति ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 350 विकेट भी पूरे कर लिए. वह ऐसा कारनामा करने वाली विश्व की दूसरी महिला गेंदबाज बन गई हैं. श्रीचरणी ने तीन विकेट लिए. पाकिस्तान की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी. 17 ओवर में पाकिस्तान की टीम 106 रनों पर ऑलआउट हो गई, और भारत ने 64 रनों से मैच जीत लिया.

भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए थे. भारत के लिए स्मृति मंधाना ने 44 गेंद में 68, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 35 गेंद में 36 और ऋचा घोष ने 17 गेंद में 34 रनों की पारी खेली.

इसके जवाब में पाकिस्तान के लिए ओपनर मुनीबा अली ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए. बाकी कोई भी बैटर टिककर नहीं खेल सकी. गुल फिरोजा 12, आयशा जफर 12, सायरा जबीन 02, नतालिया परवेज 07, कप्तान सना फातिमा 00 और आलिया रियाज 18 रन बनाकर आउट हुईं. अंत में रमीन शमीम 04, नशरा संधू 04 और तास्मिया रुबाब 00 पर पवेलियन लौटीं.

भारतीय टीम के लिए दीप्ति शर्मा ने चार ओवर में 10 रन देकर पांच विकेट चटकाए. वहीं श्रीचरणी ने 4 ओवर में 21 रन देकर तीन विकेट लिए. शेफाली वर्मा ने तीन ओवर में 22 रन देकर एक विकेट हासिल किया. एक पाकिस्तानी बैटर रन आउट हुईं.

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