USA ने टीम इंडिया की हालत खराब की, अभिषेक शर्मा-शिवम दुबे खाता भी नहीं खोल सके, भारतीय बल्लेबाजी तहस-नहस

USA ने टीम इंडिया की हालत खराब की, अभिषेक शर्मा-शिवम दुबे खाता भी नहीं खोल सके, भारतीय बल्लेबाजी तहस-नहस

India vs USA Score T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में यूएसए के गेंदबाजों ने भारतीय बैटिंग लाइन-अप को तहस नहस कर दिया है. शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा तो खाता तक नहीं खोल पाए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Feb 2026 08:29 PM (IST)
Preferred Sources

2026 टी20 वर्ल्ड कप का पहला दिन बेहद अप्रत्याशित साबित हुआ है. दिन के पहले 2 मैचों में चाहे स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स ना जीत पाए हों, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की एक बार के लिए हालत खराब कर दी थी. अब वही काम यूएसए ने कर दिया है. वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में यूएसए के गेंदबाजों ने भारतीय बैटिंग लाइन-अप को तहस नहस कर दिया है.

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में यूएसए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने आई तो दूसरे ही ओवर में विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का विकेट खो दिया. अभिषेक खाता तक नहीं खोल पाए और अपनी पारी की पहली ही गेंद पर चलते बने. 12 ओवरों के भीतर ही आधी टीम इंडिया पवेलियन लौट चुकी थी.

टीम इंडिया की हालत हुई खराब

विशेष रूप से दायें हाथ के तेज गेंदबाज शेडली वैन शालक्विक ने भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान किया. अभिषेक शर्मा अपनी पारी की पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए. संजू सैमसन को ओपनिंग में रिप्लेस करने वाले ईशान किशन भी कोई कमाल नहीं दिखा पाए और 20 रन बनाकर चलते बने. तिलक वर्मा ने 25 रन बनाए, लेकिन शिवम दुबे और रिंकू सिंह से जहां उम्मीद थी, वहां उनका बल्ला खामोश रहा.

5 गेंद, एक रन और तीन विकेट

ये आंकड़े शेडली वैन शालक्विक के उस ओवर के हैं, जिसमें ईशान किशन, तिलक वर्मा और शिवम दुबे, तीनों भारतीय बल्लेबाजों ने अपना विकेट खो दिया. छठे ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान 20 रन बनाकर आउट हुए थे. इस ओवर के समाप्त होने तक तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने भी खुद को वापस ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ पाया.

इस मैच में भारतीय टीम पावरप्ले खत्म होने तक 46 रन बना पाई और 4 विकेट खो दिए थे. यह टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद किसी घरेलू टी20 मैच के पावरप्ले में टीम इंडिया द्वारा बनाया गया तीसरा सबसे छोटा स्कोर है. 

आज क्यों नहीं खेल रहे जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन और वाशिंगटन सुंदर? सिराज को आते ही मिल गई प्लेइंग इलेवन में जगह

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 07 Feb 2026 08:28 PM (IST)
Abhishek Sharma India Vs USA T20 WORLD CUP LIVE ICC T20 World Cup 2026
