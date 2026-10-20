12 मैच खेलने न्यूजीलैंड पहुंची टीम इंडिया, 22 अक्टूबर से होगा टी20 सीरीज का आगाज

वेस्टइंडीज और भारत के बीच वनडे और टी20 सीरीज दोनों में ही कांटे की टक्कर देखने को मिली थी. भारत ने वनडे सीरीज 2-1 से जीती और टी20 सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई. अब टीम इंडिया का अगला मिशन न्यूजीलैंड दौरा है. इस बार भारतीय टीम कीवियों के घर पर कुल 12 मैच खेलेगी. 6 हफ्तों के इस लंबे दौरे के लिए टीम इंडिया न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है. हालांकि, अभी भारतीय टीम का सिर्फ एक ग्रुप पहुंचा है.

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने खुद सोशल मीडिया पर भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीरें शेयर की हैं. अभी हेड कोच गौतम गंभीर, तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, स्पिन ऑलराउंडर नमन धीर, तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, फास्ट बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल और सपोर्ट स्टाफ के सदस्य न्यूजीलैंड पहुंचे हैं. दूसरा ग्रुप भी जल्द क्राइस्टचर्च एयरपोर्ट पर लैंड होगा.

सबसे पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इसके बाद पांच मैचों की वनडे सीरीज होगी और फिर अंत में दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. भारत के न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत 22 अक्तूबर को पहले टी20 मैच के साथ होगी.

टी20 सीरीज 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी, जिसके मैच क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन, ऑकलैंड और हैमिल्टन में खेले जाएंगे. इसके बाद 4 से 15 नवंबर तक 5 मैचों की वनडे सीरीज होगी. फिर पहला टेस्ट मैच 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन में और दूसरा टेस्ट मैच 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया- श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन वनडे मैचों के लिए भारतीय टीम- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा* और कुलदीप यादव

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारतीय टीम- श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (उपकप्तान और विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया- शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, अंशुल कंबोज, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव

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