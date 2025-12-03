BCCI ने दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, शुभमन गिल की हुई वापसी

BCCI ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. उपकप्तान शुभमन गिल की टीम में वापसी हो गई है. वह गर्दन की चोट की वजह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 9 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच खेली जाएगी.

9 दिसंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय टीम इंडिया का एलान किया है. चयनकर्ताओं ने वही टीम चुनी है जो 2025 एशिया कप खेली थी. वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के रूप में चार स्पिनर हैं. इसके अलावा 15 सदस्यीय टीम में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा के रूप में तीन तेज गेंदबाज हैं. बल्लेबाजी विभाग में कप्तान सूर्यकुमाक यादव, उपकप्तान शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा और संजू सैमसन मौजूद हैं. जितेश और सैमसन के रूप में दो विकेटकीपर हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर.

भारत-दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज का शेड्यूल

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर को कटक में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा टी20 मैच 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ में और तीसरा टी20 मैच 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला जाएगा. फिर चौथा टी20 मैच 17 दिसंबर को लखनऊ और अंतिम व पांचवां टी20 मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद में होगा.