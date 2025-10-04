India ODI Captain Shubman Gill: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम का ऐलान कर दिया है. शुभमन गिल को टीम का नया कप्तान बनाया गया है. वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा भी स्क्वाड में शामिल हैं. श्रेयस अय्यर को भारत की वनडे टीम का उपकप्तान बनाया गया है.

ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जयसवाल.

🚨 India’s squad for Tour of Australia announced



Shubman Gill named #TeamIndia Captain for ODIs



The #AUSvIND bilateral series comprises three ODIs and five T20Is against Australia in October-November pic.twitter.com/l3I2LA1dBJ — BCCI (@BCCI) October 4, 2025

रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल बने कप्तान

बीसीसीआई ने वनडे टीम का नया कप्तान शुभमन गिल को बनाया है. रोहित शर्मा के टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट के बाद अब उनसे ODI की कप्तानी छिन गई है. टीम इंडिया ने आखिरी वनडे मैच 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में खेला था. भारत ने ये टूर्नामेंट रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता था, लेकिन इसके बाद भी रोहित को कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है.

श्रेयस अय्यर बने उपकप्तान

एशिया कप से बाहर रहने के बाद श्रेयस अय्यर को वनडे टीम में शामिल किया गया है. अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में टीम का उपकप्तान बनाया गया है. श्रेयस अय्यर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी टीम का हिस्सा थे.

जसप्रीत बुमराह बाहर

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल नहीं किया गया है. लेकिन टी20 सीरीज के लिए चुने गए स्क्वाड में बुमराह शामिल हैं. वनडे सीरीज के लिए बुमराह को आराम दिया गया है. बुमराह काफी समय से टीम इंडिया के साथ लगातार खेल रहे हैं.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होगी. ये सीरीज 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगी.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया- पहला वनडे- 19 अक्टूबर, पर्थ

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया- दूसरा वनडे- 23 अक्टूबर, एडिलेड

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया- तीसरा वनडे- 25 अक्टूबर, सिडनी

यह भी पढ़ें

विराट-रोहित की होगी वापसी? इस दिन ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज के लिए होगा टीम इंडिया का एलान