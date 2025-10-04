हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल बने कप्तान, विराट-रोहित भी टीम में शामिल

ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल बने कप्तान, विराट-रोहित भी टीम में शामिल

Team India Squad For ODI Series: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है. वहीं श्रेयस अय्यर को टीम का उपकप्तान बनाया गया है.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 04 Oct 2025 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

India ODI Captain Shubman Gill: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम का ऐलान कर दिया है. शुभमन गिल को टीम का नया कप्तान बनाया गया है. वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा भी स्क्वाड में शामिल हैं. श्रेयस अय्यर को भारत की वनडे टीम का उपकप्तान बनाया गया है.

ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जयसवाल.

रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल बने कप्तान

बीसीसीआई ने वनडे टीम का नया कप्तान शुभमन गिल को बनाया है. रोहित शर्मा के टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट के बाद अब उनसे ODI की कप्तानी छिन गई है. टीम इंडिया ने आखिरी वनडे मैच 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में खेला था. भारत ने ये टूर्नामेंट रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता था, लेकिन इसके बाद भी रोहित को कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है.

श्रेयस अय्यर बने उपकप्तान

एशिया कप से बाहर रहने के बाद श्रेयस अय्यर को वनडे टीम में शामिल किया गया है. अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में टीम का उपकप्तान बनाया गया है. श्रेयस अय्यर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी टीम का हिस्सा थे.

जसप्रीत बुमराह बाहर

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल नहीं किया गया है. लेकिन टी20 सीरीज के लिए चुने गए स्क्वाड में बुमराह शामिल हैं. वनडे सीरीज के लिए बुमराह को आराम दिया गया है. बुमराह काफी समय से टीम इंडिया के साथ लगातार खेल रहे हैं.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होगी. ये सीरीज 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगी.

  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया- पहला वनडे- 19 अक्टूबर, पर्थ
  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया- दूसरा वनडे- 23 अक्टूबर, एडिलेड
  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया- तीसरा वनडे- 25 अक्टूबर, सिडनी

विराट-रोहित की होगी वापसी? इस दिन ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज के लिए होगा टीम इंडिया का एलान

साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Published at : 04 Oct 2025 02:47 PM (IST)
