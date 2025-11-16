भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 136 रन बनाए हैं. एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट के इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया को बढ़िया शुरुआत दिलाई थी, लेकिन मिडिल ओवरों में पाक बॉलर्स की कसी हुई गेंदबाजी ने टीम इंडिया को 150 के स्कोर से नीचे ही रोक दिया. वैभव सूर्यवंशी ने 45 रन बनाए, वहीं नमन धीर ने 35 रनों का योगदान दिया.

वैभव सूर्यवंशी ने मैच की पहली गेंद पर चौका लगाया. उन्होंने चौके-छक्कों की बारिश करते हुए टीम को तेजतर्रार शुरुआत दिलाई. सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य 10 रन बनाकर आउट हो गए. नमन धीर ने कुछ देर एक छोर संभालते हुए वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर 49 रनों की पार्टनरशिप की. नमन ने 20 गेंद में 35 रनों की तूफानी पारी खेली.

अंतिम 9 ओवरों में सिर्फ 43 रन

वैभव सूर्यवंशी और नमन धीर के अलावा कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं चल पाया. एक समय टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 91 रन बना लिए थे और उस समय तक 10 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे. 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर भारतीय टीम का दसवां विकेट गिरा. टीम इंडिया आखिरी 9 ओवरों में सिर्फ 43 रन बना पाई और इस दौरान अपने 8 विकेट गंवाए.

कप्तान जीतेश शर्मा ने सिर्फ 5 रन, वहीं नेहल वाढ़ेरा सिर्फ 8 रन बनाकर चलते बने. अपने फिनिशिंग किरदार के लिए पहचान बनाने वाले आशुतोष शर्मा खाता तक नहीं खोल पाए.

पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट शाहिद अजीज ने लिए, जिन्होंने भारत के 3 बल्लेबाजों को आउट किया. साद मसूद और माज सदाकत ने दो-दो विकेट लिए. उबैद शाह, अहमद दनियल और सुफियान मुकीम ने एक-एक विकेट लिया. बताते चलें कि इस मैच के विजेता कि एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की हो जाएगी.

यह भी पढ़ें:

भारत के कितने क्रिकेटरों के पास है Lamborghini कार? 300 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती है रोहित शर्मा की कार

तुम हार के हकदार..., माइकल वॉन ने टीम इंडिया की हार पर दिया तीखा बयान, गौतम गंभीर के बयान का विरोध!