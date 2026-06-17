क्रिकेटर मोहम्मद सिराज से लेकर एक्टर विजय देवरकोंडा तक, इन सितारों को कानूनी नोटिस जारी

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) से लेकर टॉलीवुड के दिग्गज एक्टर विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और वेंकटेश (Venkatesh) तक, कई सितारों को तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने कानूनी नोटिस जारी किया है. तो आइए जानते हैं कि नोटिस किस मामले में जारी हुआ है. दूसरा सवाल यह है कि क्या नोटिस के चलते इन स्टार्स को जेल होगी? यहां आपको सभी जवाब मिलेंगे.

न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक्स पर तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के सोर्स के हवाले से बताया कि कुछ फिल्मी जगत और कुछ क्रिकेट जगत के स्टार्स के खिलाफ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने बीसीसीआई की बगैर परमीशन के हो रहे हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की TG20 लीग को प्रमोट करने और कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ काम करने के लिए नोटिस जारी किया है. फिल्मी जगत से विजय देवरकोंडा और वेंटकेश का नाम शामिल है. इसके अलावा क्रिकेट जगत से मोहम्मद सिराज, अंबाती रायडू और तिलक वर्मा का नाम शामिल है.

पोस्ट में लिखा गया, "तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन ने एक्टर विजय देवरकोंडा और वेंकटेश, साथ ही क्रिकेटर तिलक वर्मा, अंबाती रायडू और मोहम्मद सिराज को कानूनी नोटिस भेजे हैं."

Telangana Cricket Association (TCA) issues legal notices to film actors Vijay Deverakonda and Venkatesh, as well as cricketers Tilak Varma, Ambati Rayudu, and Mohd Siraj.



The notice states that the Hyderabad Cricket Association (HCA) is conducting business with corporate… — ANI (@ANI) June 17, 2026

आगे लिखा गया, "नोटिस में कहा गया है कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन BCCI की इजाजत के बगैर कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ कामकाज कर रहा है और HCA की TG20 लीग को प्रमोट करना- जिसे BCCI की मंजूरी नहीं मिली है- एक अपराध है."

क्या होगी जेल?

फिलहाल नोटिस को लेकर किसी भी एक्टर या क्रिकेटर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है. इस मामला के आगे बढ़ने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि इसमें क्या कार्रवाई होगी. अभी तक जेल जाने जैसी कोई खबर नहीं आई है. अब देखना दिलचस्प होगा कि मामले में आगे क्या होता है. नोटिस को लेकर किसी का रिएक्शन आता है या नहीं.

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