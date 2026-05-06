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IPL 2026 के प्लेऑफ मैचों के वेन्यू का ऐलान, धर्मशाला में क्वालीफायर; जानिए कहां होगा फाइनल
IPL 2026 Playoffs Venue and Date: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण के प्लेऑफ मैचों के वेन्यू का आधिकारिक ऐलान हो गया है. क्वालीफायर-1 धर्मशाला और दूसरा न्यू चंडीगढ़ में होगा. जानिए फाइनल कहां होगा.
इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण के प्लेऑफ मैचों के वेन्यू का आधिकारिक ऐलान हो गया है. IPL 2026 फाइनल 31 मई को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. क्वालीफायर और एलिमिनेटर मैच धर्मशाला और न्यू चंडीगढ़ में होंगे.
IPL 2026 Playoffs Schedule
- क्वालीफायर-1: 26 मई- हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम, धर्मशाला
- एलिमिनेटर: 27 मई- न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़
- क्वालीफायर-2: 29 मई- न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़
- फाइनल- 31 मई- नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद.
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Source: IOCL