2027 से पहले बड़ा ट्रेड, इस विदेशी खिलाड़ी ने मुंबई इंडियंस का थामा हाथ

महिला प्रीमियर लीग के अगले सीजन यानी WPL 2027 से पहले बड़ा ट्रेड देखने को मिला है. मुंबई इंडियंस ने अमेरिका की तेज गेंदबाज तारा नॉरिस को अपना हिस्सा बना लिया है. सोमवार (12 अक्टूबर) को ट्रेड के बारे में आधिकारिक जानकारी साझा की गई. नॉरिस इससे पहले यूपी वॉरियर्स की हिस्सा थीं. उन्होंने दिल्ली के लिए 5 मैच भी खेले हैं. रिलीज में बताया गया कि अमेरिकी गेंदबाज अपनी मौजूदा 10 लाख रुपये की फीस पर ही मुंबई से जुड़ी हैं.

WPL ने एक रिलीज जारी कर लिखा, "तारा नॉरिस को यूपी वॉरियर्स से मुंबई इंडियंस में ट्रेड किया गया. अमेरिका की बाएं हाथ की तेज गेंदबाज तारा नॉरिस, यूपी वॉरियर्स (UPW) से सफल ट्रेड के बाद आने वाली विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व करेंगी."

🚨 Announcement 🚨 Tara Norris traded to @mipaltan from @UPWarriorz at her existing fee of INR 10 Lakhs. More Details ▶️ https://t.co/qwQIA43yfy #TATAWPL https://t.co/aLE2KC2LVF — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 12, 2026

WPL में एसोसिएट देशों की पहली खिलाड़ी

नॉरिस ने पहले WPL ऑक्शन में इतिहास रचा था, जब वह किसी फ्रेंचाइजी के जरिए चुनी जाने वाली एसोसिएट देशों की पहली खिलाड़ी बनीं. शुरुआती सीजन में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व किया और महिला प्रीमियर लीग में 5 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बनीं.

महिला प्रीमियर लीग में तारा नॉरिस का करियर

महिला प्रीमियर लीग में तारा ने अब तक 5 मैच खेल लिए हैं, जिनकी 5 पारियों में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 12.71 की औसत से 7 विकेट लिए हैं. उनका बेस्ट फिगर 5/29 का रहा. गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स के लिए ही खेला है. यूपी वॉरियर्स की तरफ से उन्हें एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला है.

तारा नॉरिस का अंतर्राष्ट्रीय करियर

अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली तारा ने अब तक अपने करियर में 5 वनडे और 17 टी20 इटंरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. वनडे की 5 पारियों में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 26 की औसत से 7 विकेट लिए हैं, जिसमें बेस्ट फिगर 3/55 का रहा. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 17 पारियों में तारा ने 21 विकेट लिए. यहां उनका बेस्ट फिगर 4/33 का रहा.

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