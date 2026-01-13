हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट147 गेंदों में तिहरा शतक, 26 छक्के और 34 चौके, जब तन्मय अग्रवाल के तूफान से मचा कोहराम

147 गेंदों में तिहरा शतक, 26 छक्के और 34 चौके, जब तन्मय अग्रवाल के तूफान से मचा कोहराम

भारत के तन्मय अग्रवाल के नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. हैदराबाद के लिए खेलने वाले तन्मय ने महज 147 गेंदों में 300 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 13 Jan 2026 07:26 AM (IST)
Preferred Sources

Fastest First-Class Triple Hundred: टी20 हो या वनडे क्रिकेट दोनों फॉर्मेट में चौकों-छक्कों की बारिश देखना आम बात है, लेकिन क्या आपने टेस्ट मैच या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसी पारी देखी है, जब किसी बैटर ने 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हों. ऐसी पारी जिसमें 26 छक्के और 34 चौके लगे हों. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये कारनामा भारत के तन्मय अग्रवाल ने आज से लगभग दो साल पहले किया था. तन्मय अग्रवाल ने तब महज 147 गेंद में तिहरा शतक जड़ दिया था, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

तन्मय अग्रवाल ने रिकॉर्ड्स का किया था तहस-नहस 

तन्मय अग्रवाल ने 147 गेंद में तिहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड 26 और 27 जनवरी, 2024 के बीच खेले गए रणजी मुकाबले में बनाया था. उन्होंने ये पारी अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेली थी. तन्मय ने अपनी इस पारी के दौरान कई रिकॉर्ड तोड़े थे. इनमें पहला और सबसे खास रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक का था, जो इससे पहले मार्को मारिस के नाम था. दक्षिण अफ्रीका के मार्को मारिस ने साल 2017 में बॉर्डर की ओर से खेलते हुए 191 गेंद में तिहरा शतक बनाया था.

181 गेंदों में तन्मय अग्रवाल ने जड़ दिया था 366 रन 

हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने अपनी इस पारी में 181 गेंद में 366 रन बनाए थे. उन्होंने इस दौरान 26 छक्के लगाए थे, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की किसी एक पारी में सबसे ज्यादा है. तन्मय अग्रवाल को इस पारी के दौरान दूसरे छोर पर भी जबरदस्त साथ मिला था. टीम के दूसरे ओपनर व कप्तान राहुल सिंह ने 105 गेंद में 185 रन बनाए थे. तन्मय अग्रवाल और राहुल सिंह ने पहली पारी में पहली विकेट के लिए 449 रन की बड़ी साझेदारी की थी. 

तन्मय अग्रवाल और राहुल सिंह की तूफानी पारियों की बदौलत हैदराबाद ने महज 59.3 ओवर में 4 विकेट पर 615 रन ठोक दिए थे. हैदराबाद की इस पारी में 10.33 का रन रेट रहा था. हैदराबाद की तूफानी बल्लेबाजी ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़ थे, बल्कि अरुणाचल प्रदेश का हौसला भी चकनाचूर कर दिया था. अरुणाचल प्रदेश की टीम ये मुकाबला सिर्फ दो दिन में 187 रन से हार गई थी.

Published at : 13 Jan 2026 07:26 AM (IST)
Tags :
Rahul Singh First Class Cricket Tanmay Agarwal RANJI TROPHY 2024 CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: पूरे हफ्ते गिरेगी पहाड़ों पर बर्फ, बर्फीली हवाओं का असर दिल्ली-यूपी से बिहार तक, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी
पूरे हफ्ते गिरेगी पहाड़ों पर बर्फ, बर्फीली हवाओं का असर दिल्ली-यूपी से बिहार तक, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी
मध्य प्रदेश
रीवा में गुटखा चबाना ही चोर को पड़ गया भारी, अनोखे ढंग से हुआ चोरी का खुलासा! जानें कैसे
रीवा में गुटखा चबाना ही चोर को पड़ गया भारी, अनोखे ढंग से हुआ चोरी का खुलासा! जानें कैसे
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान का भी नाम शामिल
टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान का भी नाम शामिल
बॉलीवुड
Ikkis Box Office Collection Day 12: बॉक्स ऑफिस पर कछुए की चाल चल रही है अगस्त्य नंदा की फिल्म, 30 करोड़ कमाना भी हुआ मुश्किल
बॉक्स ऑफिस पर कछुए की चाल चल रही है अगस्त्य नंदा की फिल्म, 30 करोड़ कमाना भी हुआ मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

कच्ची उम्र के कातिल का 'परफेक्ट मर्डर प्लान' ! | Sansani | Crime News
MG Windsor Long Term Review | Auto Live #mg #mgwindsor #mgwindsorev
Jaipur News: पिता की छोटी सी भूल...मासूम की जान पर बन आई! देखिए रोंगटे खड़े करने वाला Video | ABP
India की पहली Gearbox वाली Electric Bike | Matter Aera 5000 Plus Explained | Auto Live #matter
Janhit With Chitra Tripathi: राम, सीता पर टिप्पणी..क्या है सपा का चुनावी प्लान? | Virendra Singh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: पूरे हफ्ते गिरेगी पहाड़ों पर बर्फ, बर्फीली हवाओं का असर दिल्ली-यूपी से बिहार तक, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी
पूरे हफ्ते गिरेगी पहाड़ों पर बर्फ, बर्फीली हवाओं का असर दिल्ली-यूपी से बिहार तक, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी
मध्य प्रदेश
रीवा में गुटखा चबाना ही चोर को पड़ गया भारी, अनोखे ढंग से हुआ चोरी का खुलासा! जानें कैसे
रीवा में गुटखा चबाना ही चोर को पड़ गया भारी, अनोखे ढंग से हुआ चोरी का खुलासा! जानें कैसे
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान का भी नाम शामिल
टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान का भी नाम शामिल
बॉलीवुड
Ikkis Box Office Collection Day 12: बॉक्स ऑफिस पर कछुए की चाल चल रही है अगस्त्य नंदा की फिल्म, 30 करोड़ कमाना भी हुआ मुश्किल
बॉक्स ऑफिस पर कछुए की चाल चल रही है अगस्त्य नंदा की फिल्म, 30 करोड़ कमाना भी हुआ मुश्किल
इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पार काटकर...', राज ठाकरे की धमकी पर भड़के अन्नामलाई ने दिया ये जवाब
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
शिक्षा
DSSSB भर्ती परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी, 16 फरवरी से शुरू होंगी CBT परीक्षाएं
DSSSB भर्ती परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी, 16 फरवरी से शुरू होंगी CBT परीक्षाएं
फूड
मकर संक्रांति पर कैसे बनाएं टेस्टी खिचड़ी? हर कोई चाटता रह जाएगा उंगलियां
मकर संक्रांति पर कैसे बनाएं टेस्टी खिचड़ी? हर कोई चाटता रह जाएगा उंगलियां
ट्रेंडिंग
शराब पीकर टुन पड़ा था पुलिस वाला, विदेशी महिला ने बना लिया वीडियो, अब हो रही किरकिरी- बरसे यूजर्स
शराब पीकर टुन पड़ा था पुलिस वाला, विदेशी महिला ने बना लिया वीडियो, अब हो रही किरकिरी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget