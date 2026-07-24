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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसीनियर वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप में तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान ने रचा इतिहास, भारत को दिलाई बड़ी उपलब्धि

सीनियर वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप में तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान ने रचा इतिहास, भारत को दिलाई बड़ी उपलब्धि

सीनियर वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान ने टेबल ऑफ 64 में जगह बनाकर इतिहास रचा. ऐसा करने वाली वे भारत की पहली महिला ईपी तलवारबाज बनीं.w

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 24 Jul 2026 01:53 PM (IST)
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हॉन्गकॉन्ग के एशियावर्ल्ड-एक्सपो में आयोजित सीनियर वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के पहले दिन भारतीय महिला तलवारबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया. 100 से अधिक देशों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों की मौजूदगी वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान ने भारतीय फेंसिंग को नई पहचान दिलाई.

तनिक्षा और प्राची ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड

महिला व्यक्तिगत ईपी स्पर्धा में तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए मुख्य टेबल ऑफ 64 (डायरेक्ट एलिमिनेशन राउंड) के लिए क्वालिफाई किया. इसके साथ ही दोनों सीनियर वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप के इस चरण तक पहुंचने वाली भारत की पहली महिला ईपी तलवारबाज बन गईं. दोनों खिलाड़ियों ने पूल मुकाबलों और एलिमिनेशन राउंड में दमदार प्रदर्शन करते हुए मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई. भारतीय फेंसिंग के इतिहास में यह उपलब्धि एक बड़ा मील का पत्थर मानी जा रही है.

राजीव मेहता ने दी दोनों खिलाड़ियों को बधाई

भारतीय तलवारबाजी संघ और एशियाई फेंसिंग महासंघ के महासचिव राजीव मेहता ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान का मेन टेबल ऑफ 64 के लिए क्वालिफाई करना भारतीय फेंसिंग के लिए ऐतिहासिक क्षण है.

उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों की मेहनत, समर्पण और प्रतिभा ने देश का नाम रोशन किया है. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सफलता भारत के युवा खिलाड़ियों को फेंसिंग में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी. राजीव मेहता ने दोनों खिलाड़ियों, उनके कोचों और सपोर्ट स्टाफ को भी बधाई दी.

यह भी पढ़ें- जोस बटलर के नाम जुड़ी बड़ी उपलब्धि, क्रिस गेल का तोड़ा रिकॉर्ड

पुरुष खिलाड़ियों को नहीं मिली सफलता

टूर्नामेंट के पहले दिन पुरुषों की व्यक्तिगत फॉइल स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन कोई भी खिलाड़ी अगले दौर में जगह नहीं बना सका. सचिन 107वें, आदित्य 137वें, सानासाम हेमाष सिंह 143वें और तेजस मनोज पाटिल 149वें स्थान पर रहे. हालांकि भारतीय पुरुष टीम अब टीम इवेंट में बेहतर प्रदर्शन कर वापसी करने की कोशिश करेगी.

यह भी पढ़ें- Commonwealth Games: कॉमनवेल्थ गेम्स से हटाए वो खेल जिनमे रहता है भारत का दबदबा, विरोध दर्ज कराएगा भारत?

Published at : 24 Jul 2026 01:53 PM (IST)
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Fensing Taniksha Khatri Prachi Lohan
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