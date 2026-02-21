T20 World Cup 2026 Super 8 Qualified Teams: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में आज यानी 21 फरवरी से सुपर-8 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं. सुपर-8 स्टेज में सबसे पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. टूर्नामेंट में कुल 20 देशों ने हिस्सा लिया था, लेकिन ग्रुप स्टेज के बाद टीमों की संख्या घटकर सिर्फ 8 रह गई है. असली टक्कर अब शुरू होगी, जहां इन आठ टीमों के बीच सेमीफाइनल और फिर फाइनल में जाने की रेस छिड़ेगी.

इससे पहले सुपर-8 स्टेज के मैच शुरू हों, उससे पहले जान लीजिए किन आठ टीमों ने ग्रुप स्टेज की चुनौती को पार करके अगले चरण में जगह बनाई है. बताते चलें कि सुपर-8 में कुल 12 मैच खेले जाएंगे.

सुपर-8 की सारी टीमें- भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड

आज किसका मैच?

सुपर-8 में आज सबसे पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. ये मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा और भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अब तक 49 बार आमने-सामने आए हैं, जिनमें 24 बार पाकिस्तान और 23 बार कीवी टीम ने बाजी मारी है.

सुपर-8 के लिए कैसे किया क्वालीफाई?

जब 2026 टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट शुरू हुआ, तब सभी 20 टीमों को पांच-पांच के 4 ग्रुप में बांटा गया था. प्रत्येक ग्रुप में टीमों ने एक-एक बार एक-दूसरे का सामना किया. इस तरह सभी मुकाबलों के सम्पन्न होने के बाद ग्रुप में जो भी टीम पहले 2 स्थानों पर रहीं, उन्होंने सुपर-8 के लिए क्वालीफाई किया.

ग्रुप A से भारत और पाकिस्तान, ग्रुप B से श्रीलंका और जिम्बाब्वे, ग्रुप C से वेस्टइंडीज और इंग्लैंड, ग्रुप D से दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने क्वालीफाई किया. अब इन आठ टीमों को सुपर-8 में चार-चार के 2 ग्रुप में बांटा गया है और टॉप-2 में रहने वाली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएंगी.

