हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज होगा फैसला, बांग्लादेश 2026 टी20 वर्ल्ड कप से होगा बाहर? हैरान कर देगा ताजा अपडेट

आज होगा फैसला, बांग्लादेश 2026 टी20 वर्ल्ड कप से होगा बाहर? हैरान कर देगा ताजा अपडेट

T20 World Cup 2026, Bangladesh: आज यानी बुधवार (21 जनवरी) को इस बात का फैसला होगा कि बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलेगा या नहीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 21 Jan 2026 04:16 PM (IST)
T20 World Cup 2026, Bangladesh: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश खेलेगा या नहीं, इस पर आज यानी बुधवार (21 जनवरी) को फैसला होना है. बढ़ते विवाद के बीच बांग्लादेश ने भारत में टी20 विश्व कप खेलने से इनकार कर दिया था. यह विवाद बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से रिलीज करने के बाद बढ़ा था. दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बांग्लादेश के भारत में ना खेलने के फैसले का समर्थन करता नजर आया.  

बता दें कि बांग्लादेश में अल्पसंख्क हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार के बाद इस बात की चर्चा हुई कि मुस्तफिजुर को आईपीएल से रिलीज किया जाएगा. मांग को मद्दे नजर रखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीसीसीआई के निर्देश पर मुस्तफिजुर को रिलीज कर दिया था. इसके बाद बांग्लादेश ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया. 

शाम 6 बजे हो सकता है फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार को आईसीसी की एक मीटिंग जारी है. मीटिंग के बाद शाम को करीब 6 बजे इस बात पर फैसला लिया जा सकता है कि बांग्लादेश आगामी टी20 विश्व कप का हिस्सा रहेगा या नहीं. अब देखना दिलचस्प होगा कि मीटिंग में क्या फैसला होता है.

बांग्लादेश ने जताई सुरक्षा की चिंता 

बांग्लादेश बोर्ड की तरफ से सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में खेलने से इनकार किया गया था. बोर्ड ने आईसीसी के सामने यह मांग भी रखी थी कि उनके मुकाबले भारत के अलावा किसी और देश में करवाए जाएं. आईसीसी ने आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में यही बताया गया था कि आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग को नहीं माना था. 

पाकिस्तान मेजबानी के लिए तैयार 

बांग्लादेश की मांग के बाद यह भी सामने आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैच अपने देश में करवाने के लिए तैयार है. गौर करने वाली बात यह है कि आगामी टी20 वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका सह-मेजबान हैं. पाकिस्तान को अपने मैच श्रीलंका में खेलने हैं.

Published at : 21 Jan 2026 03:59 PM (IST)
