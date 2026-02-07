हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
T20 World Cup, IND vs USA: जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे टी20 वर्ल्ड कप का पहला मैच, बड़ी वजह आई सामने; ओपनिंग जोड़ी पर भी लगी मुहर

T20 World Cup, IND vs USA: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच आज भारत और यूएसए के बीच खेला जाएगा. इससे पहले खबर आ रही है कि जसप्रीत बुमराह आज नहीं खेलेंगे. संजू सैमसन को भी आज बाहर बैठना पड़ सकता है.

By : शिवम | Updated at : 07 Feb 2026 10:14 AM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले दिन कुल 3 मैच खेले जाएंगे. भारत का पहला मैच आज यूएसए के साथ है, जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा. खबर आ रही है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आज का मैच नहीं खेलेंगे. वहीं ये भी माना जा रहा है कि पिछली सीरीज में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग कर रहे संजू सैमसन को आज बाहर बैठना पड़ सकता है, उनकी जगह ईशान किशन आज ओपन कर सकते हैं.

जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं खेलेंगे पहला मैच?

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जसप्रीत बुमराह की तबियत ठीक नहीं है, जिस कारण से वह यूएसए के खिलाफ मैच में नहीं खेलेंगे. बता दें कि हर्षित राणा भी चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, जिनकी जगह पर बीसीसीआई ने मोहम्मद सिराज को स्क्वॉड में शामिल किया है. सिराज शुक्रवार को ही टीम इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं.

रिपोर्ट के अनुसार बुमराह को वायरल बुखार है. भारतीय टीम मैनेजमेंट भी नहीं चाहेगी कि इस स्थिति में उन्हें यूएसए के खिलाफ मैच में खिलाया जाए. मैच से एक दिन पहले बुमराह ग्राउंड पर भी आए थे, लेकिन उन्होंने अभ्यास नहीं किया. बुमराह के बाहर रहने से आज जसप्रीत बुमराह को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है.

अभिषेक और ईशान कर सकते हैं ओपनिंग

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले हुई आखिरी सीरीज के पांचों मैच में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की, लेकिन हर मैच में संजू ने निराश किया. वह किसी मैच में बड़ा स्कोर नहीं कर पाए. सीरीज के अंतिम मैच में तो ईशान किशन से विकेटकीपिंग करवाई गई. ईशान किशन और अभिषेक शर्मा आज यूएसए के खिलाफ ओपन कर सकते हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास में भी दोनों (अभिषेक और ईशान) ने ही ओपन किया था.

भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज.

टी20 वर्ल्ड कप में भारत का स्क्वॉड

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम् दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 07 Feb 2026 10:14 AM (IST)
