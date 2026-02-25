टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट, किसी भारतीय का नाम नहीं

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की पहली हैट्रिक वेस्टइंडीज के रोमारियो शेफर्ड ने स्कॉटलैंड के खिलाफ ईडन गार्ड्न्स में ली. वहीं पिछले यानी 2024 के टी20 विश्व कप में तीन हैट्रिक देखने को मिली थीं, लेकिन उसमें भी किसी भी भारतीय का नाम शामिल नहीं था. तो आइए जानते हैं कि 2007 से लेकर अब तक के टी20 वर्ल्ड कप में किन-किन गेंदबाजों ने हैट्रिक लेने का कमाल किया है.

तो आपको बता दें कि अब तक टी20 विश्व कप में कुल 10 हैट्रिक ली जा चुकी हैं. 2007 में पहली हैट्रिक ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने बांग्लादेश के खिलाफ केपटाउन में ली थी. इसके बाद दूसरी हैट्रिक देखने के लिए फैंस को 14 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा. टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक 2021 में आई. 10 में 9 हैट्रिक 2021 से 2026 के बीच हुईं, जबकि एक हैट्रिक 2007 से 2021 के बीच आई.

लिस्ट में कोई भारतीय गेंदबाज नहीं

टी20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में किसी भी भारतीय गेंदबाज का नाम शामिल नहीं है. एक बार ऐसा हुआ है कि जब गेंदबाज ने 4 गेंदों पर 4 विकेट चटकाए हैं. यह कमाल कर्टिस कैंपर ने 2021 में किया था. वहीं लिस्ट में पैट कमिंस इकलौते गेंदबाज हैं, जिनका नाम 2 बार मौजूद है. तो आइए जानते हैं कि अब तक हैट्रिक ले चुके 10 गेंदबाज कौन-कौन हैं.

टी20 वर्ल्ड कप में अब तक की हैट्रिक

खिलाड़ी मैच वेन्यू साल शिकार खिलाड़ी रोमारियो शेफर्ड वेस्टइंडीज बनाम स्कॉटलैंड ईडन गार्डन्स 2026 मैथ्यू क्रॉस, माइकल लीस्क, ओलिवर डेविडसन क्रिस जॉर्डन इंग्लैंड बनाम यूएसए ब्रिजटाउन 2024 अली खान, नोस्थुश केंजीगे, सौरभ नेत्रवलकर पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया बनाम अफगानिस्तान किंग्सटाउन 2024 राशिद खान, करीम जनत, गुलबदीन नायब पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश नॉर्थ साउंड 2024 महमुदुल्लाह, महेदी हसन, तौहीद हृदोय जोश लिटिल आयरलैंड बनाम न्यूजीलैंड एडिलेड 2022 केन विलियमसन, जिमी नीशम, मिचेल सेंटनर कार्तिक मयप्पन यूएई बनाम श्रीलंका जीलोंग 2022 भानुका राजपक्षे, चरित असलंका, दासुन शनाका कगिसो रबाडा दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड शारजाह 2021 क्रिस वोक्स, इयोन मॉर्गन, क्रिस जॉर्डन वानिंदु हसरंगा श्रीलंका बनाम दक्षिण अफ्रीका शारजाह 2021 एडेन मार्कराम, तेम्बा बावुमा, ड्वेन प्रिटोरियस कर्टिस कैंपर आयरलैंड बनाम नीदरलैंड अबू धाबी 2021 कॉलिन एकरमैन, रयान टेन डोशेट, स्कॉट एडवर्ड्स, रोएलोफ वैन डेर मर्व ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश केप टाउन 2007 शाकिब अल हसन, मशरफे मुर्तजा, आलोक कपाली

