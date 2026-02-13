हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup: होटल में शेफ हैं क्रिशन कलुगमगे, जिन्होंने इटली को टी20 वर्ल्ड कप में दिलाई ऐतिहासिक जीत, जानिए उनके बारे में सब

T20 World Cup: होटल में शेफ हैं क्रिशन कलुगमगे, जिन्होंने इटली को टी20 वर्ल्ड कप में दिलाई ऐतिहासिक जीत, जानिए उनके बारे में सब

T20 World Cup 2026: क्रिशन कलुगमगे की शानदार गेंदबाजी की मदद से इटली ने नेपाल को टी20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट से हराया. कलुगमगे होटल में शेफ हैं, जिन्होंने 4 ओवरों में 18 रन देकर 3 विकेट लिए.

By : शिवम | Updated at : 13 Feb 2026 12:44 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार को इटली ने अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान किया. उन्होंने फेवरेट नेपाल को 10 विकेट से हराया. माना जा रहा था कि नेपाल इटली को हरा देगी, लेकिन इसके उलट इटली ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की. इटली क्रिकेट टीम के अधिकतर खिलाड़ी दूसरी जॉब भी करते हैं, उनमें क्रिशन कलुगमगे भी शामिल हैं जो होटल में शेफ का काम करते हैं. कलुगमगे ने नेपाल के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला.

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में क्रिशन कलुगमगे ने अपनी फिरकी गेंदबाजी से सभी का दिल जीता. वह दोनों तरफ गेंद को घुमा रहे थे. मैच के बाद इटली के कोच जॉन डेविसन ने पिज्जा के आटे को उछालने की नकल करते हुए कहा, "इसी वजह से वह इसे (गेंद) भी घुमा सकता है."

2007 में इटली गए थे क्रिशन कलुगमगे

कलुगमगे 2007 में श्रीलंका से परिवार के साथ इटली शिफ्ट हुए थे, तब उन्हें लगा कि उन्हें अपने क्रिकेटर बनने के सपने को खत्म करना होगा. लेकिन संघर्ष करते हुए भी उन्होंने अपने इस सपने को जिन्दा रखा, वह होटल में नौकरी करने लगे, जहां उनकी शिफ्ट लंबी-लंबी होती थी.

इसके बाद वह रोमा क्रिकेट क्लब से जुड़े, लेकिन यहां उनका संघर्ष और बढ़ गया क्योंकि अधिकतर मैच उसी दिन होते थे जो होटल कारोबार के लिए बिजी दिन होते थे. इस वजह से उन्हें कई बार अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ी. 

कलुगमगे तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन चोटों के कारण उन्होंने स्पिन गेंदबाजी शुरू की. स्टैंड-इन कप्तान ने मैच के बाद बताया कि इटली क्रिकेट टीम में शामिल 15 खिलाड़ियों में से 12 तो बाहर काम करते हैं. ये दिन में नौकरी करते हैं और उसके बाद नेशनल टीम के साथ अभ्यास.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 13 Feb 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
Cricket World Cup Italy Cricket Team T20 World Cup 2026 T20 World Cup Mens T20 World Cup Crishan Kalugamage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
दिल्ली NCR
दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब सरकार के इस खास प्रोजेक्ट से लाइट होगी सस्ती
दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब सरकार के इस खास प्रोजेक्ट से लाइट होगी सस्ती
विश्व
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
स्पोर्ट्स
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लैंबॉर्गिनी कांड का पिक्चर 'पोस्टमार्टम' !  | Crime
Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षा है या नकल का कम्पीटशन? परीक्षा के दौरान जमकर नकल | Viral Video
ABP Report: लैम्बॉर्गिनी वाला खेल, चट गिरफ्तारी पट बेल | Lucknow Lamborghini Crash | UP News
Maha Dangal With Chitra Tripath: कांग्रेसी सांसदों की 'फौज', किसने की गाली-गलौज? | Parliament
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
दिल्ली NCR
दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब सरकार के इस खास प्रोजेक्ट से लाइट होगी सस्ती
दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब सरकार के इस खास प्रोजेक्ट से लाइट होगी सस्ती
विश्व
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
स्पोर्ट्स
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
मूवी रिव्यू
O’Romeo Review: रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
यूटिलिटी
क्या हर यूपीआई ट्रांजेक्शन पर अब लगेगा चार्ज, जानें वायरल हो रही इस खबर में कितना सच?
क्या हर यूपीआई ट्रांजेक्शन पर अब लगेगा चार्ज, जानें वायरल हो रही इस खबर में कितना सच?
शिक्षा
भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक पर सरकार का जवाब, पांच साल में नहीं हुई कोई घटना
भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक पर सरकार का जवाब, पांच साल में नहीं हुई कोई घटना
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget