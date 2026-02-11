हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक शर्मा के पेट में इन्फेक्शन, दिल्ली के अस्पताल में भर्ती, IND vs Namibia मैच से हुए बाहर

अभिषेक शर्मा के पेट में इन्फेक्शन, दिल्ली के अस्पताल में भर्ती, IND vs Namibia मैच से हुए बाहर

Abhishek Sharma Hospitalised: दिल्ली में होने वाले भारत बनाम नामीबिया मैच (IND vs Namibia) से पहले अभिषेक शर्मा को पेट में इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है.

By : शिवम | Updated at : 11 Feb 2026 09:31 AM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप में भारत का अगला मैच गुरुवार को नामीबिया के साथ है, जिसमें विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा नहीं खेल पाएंगे. अभिषेक टीम के साथ दिल्ली आए थे, वह गौतम गंभीर के घर डिनर पार्टी में भी शामिल हुए थे. हालांकि जब उन्हें लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वह पार्टी से जल्दी चले गए. बाद में उनके पेट में इन्फेक्शन के बारे में पता चला, उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा.

अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में हैं, हालांकि यूएसए के खिलाफ हुए पहले मैच में वह गोल्डन डक का शिकार हुए. मुंबई से वह टीम के साथ दिल्ली पहुंचे, जहां टीम पहले गौतम गंभीर के घर पहुंची. हेड कोच ने खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए डिनर पार्टी रखी थी. रिपोर्ट के अनुसार पार्टी से अभिषेक जल्दी चले गए थे क्योंकि उन्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही थी. जांच में उनके पेट में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें सोमवार, 9 फरवरी को अस्पताल में भर्ती किया गया. वह मंगलवार को भी अस्पताल में ही रहे.

भारत बनाम नामीबिया मैच से बाहर?

नामीबिया के खिलाफ गुरुवार, 12 फरवरी को होने वाले मैच से अभिषेक शर्मा का बाहर होना तय माना जा रहा है. अभिषेक की जगह संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है, वह ईशान किशन के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं. फिलहाल बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

क्या भारत बनाम पाकिस्तान मैच खेल पाएंगे अभिषेक शर्मा?

अभी ये साफ नहीं कहा जा सकता कि क्या अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच में भी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि ये उनकी आगे की जांच से तय होगा. बता दें कि नामीबिया के बाद भारत का अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 15 फरवरी को है, जो कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 11 Feb 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Cricket World Cup Abhishek Sharma IND Vs NAM India Vs Namibia INDIAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 T20 World Cup Mens T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
राजस्थान
राजस्थान बजट 2026-27 विधानसभा में होगा पेश, नौकरी से लेकर टैक्स तक क्या बदलेगा? इन पर होगी निगाहें
राजस्थान बजट 2026-27 विधानसभा में होगा पेश, नौकरी से लेकर टैक्स तक क्या बदलेगा? इन पर होगी निगाहें
इंडिया
लोकसभा के स्पीकर को क्या कभी हटाया गया? कितनी बार अब तक लाया गया प्रस्ताव?
लोकसभा के स्पीकर को क्या कभी हटाया गया? कितनी बार अब तक लाया गया प्रस्ताव?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, न्यूजीलैंड की टीम को लगा झटका
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, न्यूजीलैंड की टीम को लगा झटका
Advertisement

वीडियोज

Sansani:बैंक कांड का 'पूरा सच' ! | Crime News
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini News
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi | OM Birla
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
राजस्थान
राजस्थान बजट 2026-27 विधानसभा में होगा पेश, नौकरी से लेकर टैक्स तक क्या बदलेगा? इन पर होगी निगाहें
राजस्थान बजट 2026-27 विधानसभा में होगा पेश, नौकरी से लेकर टैक्स तक क्या बदलेगा? इन पर होगी निगाहें
इंडिया
लोकसभा के स्पीकर को क्या कभी हटाया गया? कितनी बार अब तक लाया गया प्रस्ताव?
लोकसभा के स्पीकर को क्या कभी हटाया गया? कितनी बार अब तक लाया गया प्रस्ताव?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, न्यूजीलैंड की टीम को लगा झटका
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, न्यूजीलैंड की टीम को लगा झटका
बॉलीवुड
The Manipur Diaries Trailer Out: मोनालिसा की 'द डायरी आफ मणिपुर' का ट्रेलर हुआ रिलीज, महाकुंभ वायरल गर्ल की एक्टिंग छू लेगी दिल
मोनालिसा की 'द डायरी आफ मणिपुर' का ट्रेलर हुआ रिलीज, महाकुंभ वायरल गर्ल की एक्टिंग छू लेगी दिल
विश्व
Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश में कितने उम्मीदवार जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ से ज्यादा, ये रही टॉप 10 की लिस्ट
बांग्लादेश चुनाव: कितने उम्मीदवार जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ से ज्यादा, ये रही टॉप 10 की लिस्ट
जनरल नॉलेज
पैसेंजर प्लेन में जान बचाने के लिए क्यों नहीं होते पैराशूट, फाइटर जेट वाला फॉर्मूला यहां क्यों हो जाता है फेल?
पैसेंजर प्लेन में जान बचाने के लिए क्यों नहीं होते पैराशूट, फाइटर जेट वाला फॉर्मूला यहां क्यों हो जाता है फेल?
यूटिलिटी
बैंक से लेकर होटल बिल तक... अब हर बार नहीं दिखाना होगा PAN, जानें क्या होने जा रहा बदलाव?
बैंक से लेकर होटल बिल तक... अब हर बार नहीं दिखाना होगा PAN, जानें क्या होने जा रहा बदलाव?
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget