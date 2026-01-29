हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप 2026 की फाइनलिस्ट को लेकर दिग्गजों की भविष्यवाणी, रैना से लेकर कुंबले; जानिए किसने किसे चुना

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की फाइनलिस्ट को लेकर दिग्गजों की भविष्यवाणी, रैना से लेकर कुंबले; जानिए किसने किसे चुना

T20 World Cup 2026: मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने में अब करीब 1 हफ्ते का समय बचा है, ऐसे में इसको लेकर बातें होने लगी है. दिग्गजों ने बताया कि भारत के साथ दूसरी फाइनलिस्ट कौन सी टीम हो सकती है.

By : शिवम | Updated at : 29 Jan 2026 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

मेंस टी20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण (T20 World Cup 2026) ऐतिहासिक हो सकता है, अगर भारत या श्रीलंका इसे जीत जाए. आज तक कभी भी मेजबान देश इस खिताब को नहीं जीत पाया है, जबकि अगर टीम इंडिया जीती तो पहली बार होगा जब कोई टीम लगातार 2 बार ये खिताब जीतेगी. टूर्नामेंट शुरू होने में अब करीब 1 हफ्ते का समय बचा है. ऐसे में पूर्व क्रिकेटर्स ने अपनी अपनी राय दी है कि भारत के साथ दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन सी हो सकती है.

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत का टी20 रिकॉर्ड पिछले कई समय से शानदार रहा है, ऐसे में टीम इंडिया को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. स्टार स्पोर्ट्स पर अनिल कुंबले, आकाश चोपड़ा, इरफान पठान, मोहम्मद कैफ आदि दिग्गजों से पूछा गया कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में फाइनलिस्ट टीम कौन सी हो सकती है. हालांकि एक टीम भारत पहले से तय की गई थी, सभी को दूसरी फाइनलिस्ट टीम के बारे में अपनी राय देनी थी.

दिग्गजों ने बताई फाइनलिस्ट टीम

रॉबिन उथप्पा ने दक्षिण अफ्रीका को अपनी दूसरी फाइनलिस्ट चुना. बता दें कि 2024 का खिताब भारत ने दक्षिण अफ्रीका को ही हराकर जीता था. आकाश चोपड़ा ने ऑस्ट्रेलिया टीम को चुना, जिसने अपना एकमात्र खिताब 2021 में जीता था. आकाश ने कहा, "एक बार फिर, लेकिन इस बार टी20 फॉर्मेट में." दरअसल 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर खिताब जीता था.

संजय बांगर और ऑस्ट्रेलिया इरफान पठान ने भी ऑस्ट्रेलिया को चुना. चेतेश्वर पुजारा और अनिल कुंबले ने इंग्लैंड का नाम लिया. मोहम्मद कैफ ने कहा, "मुझे लगता है इस बार भी भारत की भिड़ंत फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के साथ हो सकती है." सुरेश रैना ने न्यूजीलैंड को फाइनलिस्ट चुना, जिसके खिलाफ भारत ने हाल ही में टी20 सीरीज जीती है.

8 मार्च को होगा फाइनल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल 8 मार्च को होगा, लेकिन इसके वेन्यू पर सुपर-8 के मैचों के बाद या सेमीफाइनल मैचों के बाद मुहर लगेगी. दरअसल पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा, ऐसे में अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंची तो 4 मार्च को होने वाला पहला सेमीफाइनल कोलंबो में होगा. अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो खिताबी भिड़ंत भी कोलंबो में होगी, नहीं तो फाइनल अहमदाबाद में होगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 29 Jan 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
New Zealand Cricket Team Irfan Pathan INDIAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
चंडीगढ़
Chandigarh Mayor Election: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
चंडीगढ़ मेयर चुनाव: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
विश्व
अमेरिका ने किया रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप का दावा- 'ये किसी और देश के पास नहीं'
अमेरिका ने किया रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप का दावा- 'ये किसी और देश के पास नहीं'
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के अंतिम दर्शन के दौरान उमड़ा भावनाओं का सैलाब, फूट-फूटकर रोने लगे लोग!
NPS में बड़ा बदलाव | Health Pension Scheme Explained | Paisa Live
Ajit Pawar Assets Explained: land, flats, FD, Shares सब कुछ | Paisa Live
Budget 2026: Health, Life और Pension Insurance पर बड़ा ऐलान? | Paisa Live
Crime News : विमान पायलट का वो आखिरी सिग्नल | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
चंडीगढ़
Chandigarh Mayor Election: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
चंडीगढ़ मेयर चुनाव: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
विश्व
अमेरिका ने किया रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप का दावा- 'ये किसी और देश के पास नहीं'
अमेरिका ने किया रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप का दावा- 'ये किसी और देश के पास नहीं'
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
'मैं ओवरकॉन्फिडेंट था...' सुनील शेट्टी से खुद को बेहतर समझते थे अर्चना पूरन सिंह के पति, किया खुलासा
'मैं ओवरकॉन्फिडेंट था...' सुनील शेट्टी से खुद को बेहतर समझते थे अर्चना पूरन सिंह के पति, किया खुलासा
हेल्थ
How Cold Is Too Cold: कितनी ठंड सह सकता है हमारा शरीर, ज्यादा सर्दी बढ़ने पर क्या होती हैं दिक्कतें?
कितनी ठंड सह सकता है हमारा शरीर, ज्यादा सर्दी बढ़ने पर क्या होती हैं दिक्कतें?
यूटिलिटी
30 हजार रुपये है सैलरी तो किस हिसाब से होना चाहिए खर्च? जानें फाइनेंस मैनेज करने का तरीका
30 हजार रुपये है सैलरी तो किस हिसाब से होना चाहिए खर्च? जानें फाइनेंस मैनेज करने का तरीका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शिक्षकों और शिक्षामित्रों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी, योगी कैबिनेट में आज लग सकती है मुहर
यूपी में शिक्षकों और शिक्षामित्रों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी, योगी कैबिनेट में आज लग सकती है मुहर
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget