टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज दूसरे दिन (8 फरवरी) 3 मैच खेले जाएंगे. सह-मेजबान श्रीलंका का मुकाबला आयरलैंड के साथ होगा. इंग्लैंड, न्यूजीलैंड समेत अन्य 4 टीमें भी अपने अभियान की शुरुआत करेंगी. जानिए आज तीन मैच कब और कहां पर खेले जाएंगे. इन मैचों का लाइव प्रसारण कहां पर होगा.

1. न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान

आज सबसे पहला मैच न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. ये ग्रुप डी का भी पहला मैच होगा. बेशक न्यूजीलैंड बड़ी टीम है, लेकिन बता दें कि पिछले टी20 वर्ल्ड कप संस्करण (2024) में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रनों से हराया था. विकेटकीपर रहमानुल्लाह गुरबाज ने 80 रनों की शानदार पारी खेली थी, जो आज भी मैदान पर होंगे. हेड टू हेड की बात करें तो दोनों के बीच 2 टी20 मैच हुए हैं. दोनों टीमों ने 1-1 मैच जीता है.

न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान मैच आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मुकाबला सुबह 11 बजे से शुरू होगा. 10:30 बजे टॉस होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा और लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर.

2. इंग्लैंड बनाम नेपाल

2 बार की चैंपियन इंग्लैंड का सामना नेपाल के साथ है, जो तीसरी बार वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही है. इससे पहले नेपाल ने 2014 और 2024 में हिस्सा लिया था. नेपाल की क्रिकेट पिछले कुछ सालों में बेहतर हुई है, इसलिए ये टीम उलटफेर करने का दमखम रखती है.

इंग्लैंड बनाम नेपाल आज होने वाला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबला दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, 2:30 बजे टॉस होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.

3. श्रीलंका बनाम आयरलैंड

आज का तीसरा मैच श्रीलंका और आयरलैंड के बीच खेला जाएगा. श्रीलंका टूर्नामेंट का सह-मेजबान है. आज दोनों टीमें अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जो ग्रुप बी में शामिल हैं. श्रीलंका और आयरलैंड के बीच इससे पहले 3 टी20 इंटरनेशनल मैच हुए हैं, हर बार श्रीलंका ने बाज मारी है. पहली बार आयरलैंड श्रीलंका में टी20 मैच खेल रही है.

श्रीलंका बनाम आयरलैंड मैच आज शाम 7 बजे से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. 6:30 बजे टॉस होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.