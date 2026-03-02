हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND VS ENG SEMIFINAL: वेस्टइंडीज को हराकर भारत सेमीफाइनल में पहुंचा, अब किस टीम से कब होगी टक्कर? जानें पूरी डिटेल

वेस्टइंडीज को हराकर भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है.अब टीम का सेमीफाइनल मुकाबला 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा,जहां टीम इंडिया का सामना इंग्लैंड से होगा

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 02 Mar 2026 07:44 AM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका है. वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारत ने सेमीफाइनल में अपना टिकट पक्का कर लिया है. इसी के साथ टूर्नामेंट की चारों सेमीफाइनलिस्ट टीमें भी तय हो चुकी हैं. अब फैंस की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि भारत का अगला मुकाबला कब, किस टीम से और किस मैदान पर होने वाला है.

सेमीफाइनल-2 में भारत बनाम इंग्लैंड की टक्कर

भारतीय टीम का सेमीफाइनल मुकाबला 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. इस अहम मैच में टीम इंडिया का सामना इंग्लैंड से होगा. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी.

ग्रुप स्टेज में भारत का प्रदर्शन काफी दमदार रहा था. टीम ने अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ जीत से की और इसके बाद नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड को हराकर सुपर-8 में जगह बनाई है. हालांकि सुपर-8 के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों की बड़ी हार ने टीम की मुश्किलें बढ़ा दी थीं. हालांकि इसके बाद भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर वापसी की और फिर वेस्टइंडीज को मात देकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया है.

दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम भी शानदार लय में नजर आ रही है. सुपर-8 में इंग्लैंड ने श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीमों को हराया. इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत ने उनके आत्मविश्वास को और मजबूत कर दिया है. ऐसे में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला यह मुकाबला कांटे की टक्कर वाला साबित हो सकता है.

पहला सेमीफाइनल: साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड

टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. इस मैच में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगे. साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट की इकलौती ऐसी टीम है जो अब तक अजेय रही है. यहीं नहीं प्रोटियाज टीम ने ही भारत के विजयी रथ को रोककर सुपर-8 में उसे 76 रनों से हराया था.

कब और कहां होगा फाइनल मुकाबला?

दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों की विजेता टीमें 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताब के लिए भिड़ेंगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बना पाता है या नहीं. फैंस के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद रोमांचक होने वाले हैं. 

Published at : 02 Mar 2026 07:44 AM (IST)
India Vs England TEAM INDIA IND VS ENG WANKHEDE STADIUM T20 World Cup 2026 Semifinal Schedule
