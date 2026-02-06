आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए हुई कप्तानों की प्रेस कांफ्रेंस में सूर्यकुमार यादव से 15 फरवरी को होने वाले मैच (IND vs PAK) पर सवाल किया गया, जिसका पाकिस्तान ने बहिष्कार करने का फैसला किया है. आईसीसी द्वारा बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के बाद पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की थी कि उनकी टीम टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी लेकिन भारत के साथ मैच नहीं खेलेगी.

टी20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण 7 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें कुल 20 टीमों को 5-5 के 4 ग्रुप्स में रखा गया है. ग्रुप स्टेज में प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की हर टीम से एक-एक मैच खेलेगी. भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए में हैं, दोनों के बीच 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मैच तय है.

IND vs PAK मैच पर क्या बोले सूर्यकुमार यादव?

भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर सस्पेंस इसलिए बरकरार है क्योंकि पीसीबी ने अभी तक आईसीसी से बहिष्कार को लेकर लिखित में कुछ नहीं कहा है. माना जा रहा है कि अंत समय में पाकिस्तान यू-टर्न ले सकता है. लेकिन भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपना रुख साफ कर दिया है. उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले हुई सभी कप्तानों की प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि उनकी टीम श्रीलंका जाएगी, हम खेलने को तैयार हैं क्योंकि ये आईसीसी का शेड्यूल है.

सूर्यकुमार यादव ने कह, "हमारा नजरिया साफ है. हमने मैच खेलने से मना नहीं किया है, उन्होंने किया है. हमारी फ्लाइट बुक हो चुकी है. ये आईसीसी का शेड्यूल है, इसलिए हम कोलंबो जाकर मैच खेलने के लिए तैयार हैं. पहले अमेरिका से फिर कनाडा से मैच खेलेंगे और फिर श्रीलंका जाएंगे."

सूर्यकुमार यादव ने साफ कर दिया है कि उनकी टीम आईसीसी का कोई नियम नहीं तोड़ेगी. टीम इंडिया तय शेड्यूल के अनुसार पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए श्रीलंका जाएंगे, फिर पाक टीम आए या नहीं. क्योंकि टीम इंडिया मैच के लिए ग्राउंड पहुंचेगी तभी उन्हें पूरे 2 अंक भी मिलेंगे. अगर भारत भी स्टेडियम नहीं पहुंचेगी तो उन्हें भी अंक नहीं मिलेंगे.