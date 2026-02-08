हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
T20 World Cup: भारत की धमाकेदार जीत से शुरुआत, ये 3 खिलाड़ी रहे पहले मैच के हीरो

T20 World Cup 2026: भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में यूएसए को 29 रनों से हराया. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मुश्किल समय में 84 रनों की विस्फोटक पारी खेल टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया.

By : शिवम | Updated at : 08 Feb 2026 06:56 AM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप के दसवें संस्करण (T20 World Cup 2026) की शुरुआत शनिवार को 3 मैचों के साथ हो गई है. तीसरा मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जिसमें भारत के बल्लेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला. लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 49 गेंदों में 84 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर भारत को 161 रनों के स्कोर तक पहुंचाया. इसके बाद गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया. यूएसए 132 रन ही बना सकी और भारत ने पहला मैच 29 रनों से जीत लिया.

यूएसए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. भारत के टॉप आर्डर बल्लेबाजों से उम्मीद थी कि यूएसए के खिलाफ वह तेज तर्रार शुरुआत करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अभिषेक शर्मा 'गोल्डन डक' आउट हुए. ईशान किशन 16 गेंदों में 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे. तिलक वर्मा 25 रन बनाकर चलते बने. इसके बाद शिवम दुबे भी अपनी पहली गेंद पर आउट हो गए. फिनिशर रिंकू सिंह को जल्दी मैदान पर आना पड़ा, लेकिन वो 14 गेंदें खेलकर सिर्फ 6 ही रन बना पाए. रिंकू के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. 77 पर 6 विकेट गिरने से भारत दबाव में था, लेकिन फिर टीम इंडिया ने वापसी की. जानिए भारत की पहली जीत के 3 हीरो कौन रहे.

सूर्यकुमार यादव

यूएसए ने भारत के सभी बल्लेबाजों को सस्ते में आउट किया, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी विस्फोटक पारी से गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए. उन्होंने 171 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 49 गेंदों में 84 रन बनाए, इस पारी में कप्तान ने 4 छक्के और 10 चौके जड़े. उनकी इसी पारी से भारत 161 के स्कोर तक पहुंच पाया, नहीं तो 100 रन बनना भी मुश्किल लग रहे थे.

मोहम्मद सिराज

हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट बनकर एक दिन पहले ही टीम में शामिल हुए मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने पॉवरप्ले में दोनों ओपनर को चलता किया. दूसरे ओवर में उन्होंने एंड्रीस गूस (6) और चौथे ओवर में सैतेजा मुक्कमल्ला (2) को आउट किया. सिराज ने मैच में कुल 3 विकेट लिए. उन्होंने अपने 4 ओवरों में 29 रन दिए.

अक्षर पटेल

उपकप्तान अक्षर पटेल ने भी इस जीत में महत्वपूर्ण रोल निभाया. जब भारत के 6 विकेट 77 रन पर गिर गए थे, सूर्या एक छोर पर टिके थे लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाज आउट हो रहे थे तब अक्षर ने पारी को संभाला. उन्होंने सूर्या के साथ सातवें विकेट के लिए 41 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की. अक्षर ने गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर यूएसए की जीत की सभी उम्मीदों को खत्म किया. पटेल ने 4 ओवरों में 24 रन ही दिए.

Published at : 08 Feb 2026 06:56 AM (IST)
Cricket World Cup Mohammed Siraj INDIAN CRICKET TEAM AXAR PATEL SURYAKUMAR YADAV IND Vs USA T20 World Cup 2026 T20 World Cup Mens T20 World Cup
