हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup 2026 Super 8: आज होगा टी20 वर्ल्ड कप सुपर-8 का पहला मैच, जानिए किन टीमों के बीच भिड़ंत, कब-कहां देखें लाइव

T20 World Cup 2026 Super 8: आज होगा टी20 वर्ल्ड कप सुपर-8 का पहला मैच, जानिए किन टीमों के बीच भिड़ंत, कब-कहां देखें लाइव

T20 World Cup 2026 Super 8: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 राउंड आज से शुरू हो रहा है. भारत, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान इस राउंड में खेलेंगी.

By : शिवम | Updated at : 21 Feb 2026 08:28 AM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 20 टीमों के साथ शुरू हुआ था. लीग स्टेज के बाद 8 टीमें अगले राउंड के लिए क्वालीफाई का चुकी हैं, जबकि 12 टीमों का सफर खत्म हो गया है. भारत, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान सुपर-8 राउंड में पहुंची हैं. जानिए आज इस राउंड का पहला मैच किन टीमों के बीच है. ये मैच कब और कहां होगा, साथ में जानिए इसके लाइव प्रसारण की डिटेल्स.

पहले आपको टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 का फॉर्मेट समझाते हैं. इस राउंड में पहुंची टीमों को दो ग्रुप्स में बांटा गया है. हर ग्रुप में 4 टीमें हैं, प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की सभी टीमों के साथ 1-1 मैच खेलेगी. इस राउंड के बाद ग्रुप 1 और 2 की टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी, तीसरे और चौथे नंबर की टीमों का सफर खत्म हो जाएगा.

आज वर्ल्ड कप में किसका मैच है?

आज ग्रुप 2 का एक मैच है, जिसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आमने सामने होगी. लीग स्टेज में दोनों ही टीमों ने 4 में से 3 मैच जीते थे और 1 हारा था.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान मैच कहां पर खेला जाएगा?

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच होने वाला आज का मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. इसी ग्राउंड पर पाकिस्तान भारत के हाथों हारा था.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान मैच कितने बजे शुरू होगा?

मैच शाम को 7 बजे से शुरू होगा. टॉस 6:30 बजे होगा.

कहां देखें लाइव क्रिकेट मैच?

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

न्यूजीलैंड स्क्वॉड

जेम्स नीशम, डेवोन कॉन्वे, कोल मैककोनी, डेरिल मिचेल, ईश सोढ़ी, जैकब डफी, मिचेल सैंटनर (कप्तान), मार्क चैपमैन, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, काइल जैमीसन, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, फिन एलन, रचिन रविंद्र, बेन सियर्स.

पाकिस्तान स्क्वॉड

फखर जमान, मोहम्मद नवाज, बाबर आजम, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा (कप्तान), फहीम अशरफ, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद, उस्मान खान (विकेटकीपर), नसीम शाह, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, ख्वाजा नफे (विकेटकीपर), उस्मान तारिक.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 21 Feb 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
Cricket World Cup New Zealand Cricket Team NZ VS PAK PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup Super-8 T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
T20 World Cup 2026 Super 8: आज होगा टी20 वर्ल्ड कप सुपर-8 का पहला मैच, जानिए किन टीमों के बीच भिड़ंत, कब-कहां देखें लाइव
आज होगा टी20 वर्ल्ड कप सुपर-8 का पहला मैच, जानिए किन टीमों के बीच भिड़ंत, कब-कहां देखें लाइव
क्रिकेट
Fact Check: सानिया मिर्जा से तलाक के बाद बौखलाए शोएब मलिक, चौथी शादी के लिए तैयार? इस हसीना संग जुड़ा नाम
सानिया मिर्जा से तलाक के बाद बौखलाए शोएब मलिक, चौथी शादी के लिए तैयार?
क्रिकेट
'फ्री का पैसा ले रहा है क्या?' टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज ने पाक हेड कोच की लगाई क्लास
'फ्री का पैसा ले रहा है क्या?'भारतीय दिग्गज ने पाक हेड कोच की लगाई क्लास
क्रिकेट
'टीम इंडिया के आगे थर-थर कांपते हैं पाकिस्तानी', भारत-पाकिस्तान पर दिग्गज के बयान से हर कोई हैरान
'टीम इंडिया के आगे थर-थर कांपते हैं पाकिस्तानी', भारत-पाकिस्तान पर दिग्गज के बयान से हर कोई हैरान
Advertisement

वीडियोज

US Tariff: Donald Trump का 'सुप्रीम' गुस्सा! SC के फैसले को बताया 'शर्मनाक' | USA | ABP NEWS
Sansani:पहली रात का दगाबाज दूल्हा ! | Crime News
Janhit: कांग्रेस को AI समिट से परेशानी क्यों ? | Bharat Mandapam | Youth Congress Protest | Delhi
Bharat Ki Baat: PDA पर नजर..सवर्णों के रूठने का डर? | Akhilesh Yadav | CM Yogi | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया? AI Summit में बवाल पर सटीक विश्लेषण !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff: क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी, एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत
कानपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी, एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 BO: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
क्रिकेट
'फ्री का पैसा ले रहा है क्या?' टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज ने पाक हेड कोच की लगाई क्लास
'फ्री का पैसा ले रहा है क्या?'भारतीय दिग्गज ने पाक हेड कोच की लगाई क्लास
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
महाराष्ट्र
मुंबई में फिर दौड़ेगी मोनोरेल, इन सुविधाओं से होगी लैस, 19 किमी का होगा कॉरिडोर
मुंबई में फिर दौड़ेगी मोनोरेल, इन सुविधाओं से होगी लैस, 19 किमी का होगा कॉरिडोर
जनरल नॉलेज
इस देश में नहीं पाल सकते एक गिनी पिग, जानें ऐसा करने पर क्या मिलेगी सजा?
इस देश में नहीं पाल सकते एक गिनी पिग, जानें ऐसा करने पर क्या मिलेगी सजा?
हेल्थ
High Blood Pressure In Young Adults: 20 से 30 की उम्र में ही क्यों घेर रहा बीपी, किन दिक्कतों से हो रही यह बीमारी?
20 से 30 की उम्र में ही क्यों घेर रहा बीपी, किन दिक्कतों से हो रही यह बीमारी?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget