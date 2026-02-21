सुपर-8 के मैचों में बारिश हुई तो क्या नियम लगेगा? रिजर्व डे है या नहीं? जानें टी20 वर्ल्ड कप को लेकर ICC के नियम
T20 World Cup 2026 Super-8 Reserve Day: टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में अगर बारिश के कारण मुकाबला रद्द होता है, तो आइए जानते हैं कि रिजर्व डे का क्या नियम होगा.
T20 World Cup 2026 Super-8 Reserve Day Rule: टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने अगले चरण यानी सुपर-8 की तरफ बढ़ चला है. सुपर-8 के लिए भारत, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने क्वालीफाई किया है. लीग चरण की तरह सुपर-8 के मैच भी भारत और श्रीलंका दोनों जगह खेले जाएंगे. भारत में खेले गए लीग स्टेज के मैचों में बारिश का कोई प्रकोप देखने को नहीं मिला, लेकिन श्रीलंका में बारिश के कारण मैच रद्द हुए हैं.
ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों के मन में एक सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या अगर सुपर-8 का कोई मैच बारिश के कारण रद्द होता है, तो उसके लिए रिजर्व डे होगा? बता दें कि लीग स्टेज में रिजर्व डे का कोई प्रावधान नहीं रखा गया था.
सुपर-8 में रिजर्व डे का नियम?
जैसे लीग स्टेज के मैचों के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया था, वैसे ही सुपर-8 के मुकाबलों के लिए भी रिजर्व डे नहीं रखा गया है. आईसीसी के नियम के मुताबिक, टी20 मैच का नतीजा निकालने के लिए दोनों टीमों को कम से कम 5-5 ओवर खेलने होंगे. अगर मुकाबले में 5-5 ओवर भी नहीं हो पाते हैं, तो मुकाबला रद्द हो जाएगा और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिए जाएंगे.
सुपर-8 का पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच
सुपर-8 चरण की शुरुआत 21 फरवरी, शनिवार से हो रही है. इस चरण का पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. यह मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा.
सुपर-8 में सभी टीमें खेलेंगी 3-3 मैच
गौरतलब है कि सुपर-8 के लिए टीमों को दो ग्रुप में रखा गया है. दोनों ही ग्रुप में 4-4 टीमें हैं. ग्रुप की हर एक टीम बाकी की तीन टीमों से एक-एक मैच खेलेगी. इस तरह सुपर-8 में सभी टीमें 3-3 मैच खेलकर सेमीफाइनल की तरफ कदम बढ़ाएंगी. दोनों ही ग्रुप में टॉप-2 पर रहने वाली टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. इस तरह टूर्नामेंट आगे बढ़ता चला जाएगा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL