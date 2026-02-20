हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का बड़ा बयान, कहा- 'अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 से पहले कमरे में बंद होकर...'

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का बड़ा बयान, कहा- 'अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 से पहले कमरे में बंद होकर...'

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा नीदरलैंड्स के खिलाफ लगातार तीसरी बार शून्य पर आउट हुए. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नसीर हुसैन ने इसे मानसिक दबाव बताते हुए उन्हें सलाह दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 20 Feb 2026 06:10 AM (IST)
Preferred Sources

Naseer Hussain Given Advice To Abhishek Sharma: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज और दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की खराब फॉर्म अब चिंता का विषय बन गई है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड्स के खिलाफ भी अभिषेक अपना खाता नहीं खोल पाएं. ये उनका इस टूर्नामेंट में लगातार तीसरा गोल्डन डक है. दरअसल, भारतीय फैंस को इससे काफी ज्यादा हैरानी हो रही है कि अभिषेक शर्मा के फॉर्म को आखिरकार हो क्या गया है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप आते ही उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश नजर आ रहा है.

नासिर हुसैन ने दी अभिषेक शर्मा को सलाह

नीदरलैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने केवल तीन गेंदें खेलीं और तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो गए. उनकी इस खराब फॉर्म पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने सलाह दी है. हुसैन का मानना है कि लगातार तीन बार जीरो पर आउट होना तकनीकी खराबी से ज्यादा मानसिक समस्या है. उन्होंने कहा, 'तीन डक आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं. ये वैसा नहीं है कि आप 10-20 रन बना रहे हों. ये उनके स्तर के खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा गिरावट है.’

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ICC (@icc)

अभिषेक अपने पुराने वीडियो देखेंगे, तो लौटेगा आत्मविश्वास

नासिर हुसैन ने अभिषेक शर्मा को खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए एक पुराना नुस्खा बताया है. उन्होंने आईसीसी से बात करते हुए कहा, 'अभिषेक को अगले कुछ दिनों तक अपने कमरे में बैठकर अपने शानदार बल्लेबाजी वाले वीडियो देखने चाहिए. उन्हें अपने विश्लेषक से कहना चाहिए कि वे उनकी बेहतरीन पारियों के वीडियो भेजें. दो दिन तक बस यही देखें और खुद को याद दिलाएं कि वे कितने महान हिटर और बल्लेबाज हैं. इससे उनका दिमाग एक सकारात्मक स्पेस में आएगा.’

Published at : 20 Feb 2026 06:10 AM (IST)
Abhishek Sharma Naseer Hussain Cricket News T20 World Cup 2026 T20 World Cup
