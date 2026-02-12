हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NAM मैच से पहले अरुण जेटली स्टेडियम से चौंकाने वाला वीडियो आया सामने, परोसी जा रहीं खराब ड्रिंक्स? खुद देख लीजिए

IND vs NAM मैच से पहले अरुण जेटली स्टेडियम से चौंकाने वाला वीडियो आया सामने, परोसी जा रहीं खराब ड्रिंक्स? खुद देख लीजिए

IND vs NAM T20 World Cup: भारत बनाम नामीबिया मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. इससे पहले स्टेडियम का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देख लोग हैरान हैं.

By : शिवम | Updated at : 12 Feb 2026 05:34 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण (T20 World Cup 2026) जारी है, जिसमें दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 6 मैच तय हैं. इस ग्राउंड पर दूसरा मैच आज (12 फरवरी) भारत और नामीबिया के बीच खेला जाएगा. इस मुकाबले से पहले स्टेडियम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो यहां हुए पहले मैच का है. मैच खत्म होने के बाद स्टेडियम परिसर में लगे स्टॉल का एक स्टाफ मेंबर ग्लास की सॉफ्ट ड्रिंक्स को वापस बोतल में भर रहा है. इसे देख फैंस हैरान हैं. 

अरुण जेटली स्टेडियम का वायरल वीडियो

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हर दिन 3 मुकाबले हो रहे हैं. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पहला मैच 10 फरवरी को नामीबिया और नीदरलैंड के बीच खेला गया था, जो सुबह 11 बजे शुरू हुआ था. दोपहर 2:30 बजे मैच खत्म हो गया था. इस मैच में बहुत कम दर्शक स्टेडियम आए थे. स्टेडियम परिसर में दर्शकों के लिए खाने-पीने के स्टॉल लगे हैं, वायरल वीडियो यहीं का बताया जा रहा है. इसमें नजर आ रहा है कि एक स्टॉल का स्टाफ ग्लास में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक्स को वापस बोतल में भर रहा है.

क्या IND vs NAM मैच में बिकेगी वही ड्रिंक्स?

वायरल वीडियो से ये साबित नहीं होता कि स्टाफ बोतल में ड्रिंक्स को इसलिए भर रहे हैं ताकि अगले मैच में भी इसे बेचा जा सके. मैच खत्म होने के बाद ड्रिंक्स को ऐसे ही वहां नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे गिलास में हो या बोतल में. इसलिए ये कहना गलत होगा कि भारत बनाम नामीबिया मैच में उन्ही ड्रिंक्स को वापस बेचा जाएगा, जो पिछले मैच में बच गई थी.

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 6 मैच तय हैं, जिनमें से एक हो चुका है और दूसरा आज भारत और नामीबिया के बीच खेला जाएगा. यहां एक सुपर-8 का मैच भी होना है. टीम इंडिया ने पहले मैच में यूएसए को हराया था. दिल्ली में खेलने के बाद टीम इंडिया कोलंबो जाएगी, जहां 15 फरवरी को पाकिस्तान के साथ मैच है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 12 Feb 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
Cricket World Cup Arun Jaitley Stadium IND Vs NAM India Vs Namibia T20 World Cup 2026 T20 World Cup Mens T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Kim Jong Un Successor: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया अपने उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
बिहार
NEET Student Death Case: पटना नीट छात्रा की मौत मामले में CBI ने दर्ज की FIR, अब 'राज' से उठेगा पर्दा?
पटना नीट छात्रा की मौत मामले में CBI ने दर्ज की FIR, अब 'राज' से उठेगा पर्दा?
विश्व
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को फंसा दिया!
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर ट्रंप ने भारत को फंसा दिया!
क्रिकेट
NEP vs ITA: पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली का कमाल, नेपाल का किया बुरा हाल
पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली का कमाल, नेपाल का किया बुरा हाल
Advertisement

वीडियोज

Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार |Khabar Gawah Hai With Megha Prasad
Textile Industry को बड़ी राहत! US Market में India को मिलेगा Zero-Duty Advantage?| Paisa Live
Kanpur Lamborghini Case:पुलिस ने मांगी Shivam की 14 दिन की रिमांड! कोर्ट में रसूख और कानून की जंग
Kanpur Lamborghini Case:आरोपी Shivam Mishra गिरफ्तार!'ड्राइवर थ्योरी' फेल, पुलिस ने रसूखदार को दबोचा
AMERICA गिराएगा IRAN पर बम! बंद कमरे वाली मीटिंग से खलबली! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Kim Jong Un Successor: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया अपने उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत?
बिहार
NEET Student Death Case: पटना नीट छात्रा की मौत मामले में CBI ने दर्ज की FIR, अब 'राज' से उठेगा पर्दा?
पटना नीट छात्रा की मौत मामले में CBI ने दर्ज की FIR, अब 'राज' से उठेगा पर्दा?
विश्व
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को फंसा दिया!
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर ट्रंप ने भारत को फंसा दिया!
क्रिकेट
NEP vs ITA: पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली का कमाल, नेपाल का किया बुरा हाल
पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली का कमाल, नेपाल का किया बुरा हाल
बॉलीवुड
O' Romeo First Review Out: आ गया 'ओ रोमियो' का फर्स्ट रिव्यू, 'बाप लेवल की है ये फिल्म', शाहिद-तृप्ति ने कर दिया कमाल
आ गया 'ओ रोमियो' का फर्स्ट रिव्यू, 'बाप लेवल की है ये फिल्म'
विश्व
Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश के जिस नेता ने की थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात, वो किस पार्टी से लड़ा चुनाव?
बांग्लादेश के जिस नेता ने की थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात, वो किस पार्टी से लड़ा चुनाव?
ट्रेंडिंग
तुझे बालों से पकड़कर मारूंगी... कुंभ वाली मोनालिसा का यह वीडियो देख घबराए यूजर्स, पूछे ऐसे-ऐसे सवाल
तुझे बालों से पकड़कर मारूंगी... कुंभ वाली मोनालिसा का यह वीडियो देख घबराए यूजर्स, पूछे ऐसे-ऐसे सवाल
हेल्थ
Intuition Thoughts: क्या होता है इनट्यूशन थॉट, हमारी जिंदगी को बदलने में ये कितने मददगार?
क्या होता है इनट्यूशन थॉट, हमारी जिंदगी को बदलने में ये कितने मददगार?
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget