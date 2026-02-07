हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: शिमरन हेटमायर ने पकड़ा 'कैच ऑफ द टूर्नामेंट', फील्डिंग देख उड़ जाएंगे होश; मजेदार वीडियो वायरल

Shimron Hetmyer Catch of The Tournament T20 WC: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे ही मुकाबले में वेस्टइंडीज के शिमरोन हेटमायर ने 'कैच ऑफ द टूर्नामेंट' लपक लिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 07 Feb 2026 07:02 PM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो चुकी है. पहले दिन शेड्यूल के मुताबिक टूर्नामेंट के 3 लीग मैच होने थे, जिसमें दूसरा मुकाबला वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज शिमरोम हेटमायर ने पहले सबसे तेज फिफ्टी लगाकर सबको हैरान किया. अब उन्होंने टूर्नामेंट के सिर्फ दूसरे ही मुकाबले में टी20 विश्व कप का शायद सबसे बेहतरीन कैच लपक लिया. 

हेटमायर के कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि शमार जोसेफ की गेंद पर स्कॉटलैंड के ओपनर जॉर्ज मुन्से ने लेग साइड की तरफ जोर से बल्ला घुमाया. पहली नजर में लगा कि गेंद सीधा सीमा रेखा के पास छक्के के लिए जाएगी, लेकिन उससे पहले हेटमायर की एंट्री हुई और उन्होंने बेहतरीन कैच लेकर सभी को हैरान कर दिया. 

'कैच ऑफ द टूर्नामेंट'

इस कैच को आप 'कैच ऑफ द टूर्नामेंट' भी कह सकते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि हेटमायर ने शानदार डाइव लगाते हुए कैच पकड़ा. उनका कैच देखते ही बन रहा था. कैच लेने के बाद टीम के साथी खिलाड़ियों ने उनके साथ जमकर जश्न मनाया. शमार जोसेफ ने तो उन्हें गोद में ही उठा लिया. इसके बाद जेसन होल्डर ने भी खुशी में हेटमायर को उठाया. 

वेस्टइंडीज के लिए टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक

शानदार कैच लपकने से पहले हेटमायर ने वेस्टइंडीज के लिए टी20 वर्ल्ड कप का सबसे तेज अर्धशतक लगाते हुए क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा था. हेटमायर ने सिर्फ 22 गेंदों में फिफ्टी पूरी की. इससे पहले 2009 के टी20 विश्व कप में क्रिस गेल ने 23 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था. इस लिस्ट में मौजूद शाई होप ने पिछले सीजन यानी 2024 के टी20 विश्व कप में 24 गेंदों में फिफ्टी पूरी की थी.

हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि टी20 इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम पर है. गेल ने 2015 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 17 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था. 

Published at : 07 Feb 2026 07:00 PM (IST)
