हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? सुपर-8 का पहला मैच बारिश से हुआ रद्द; जानें अब क्या है समीकरण

कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? सुपर-8 का पहला मैच बारिश से हुआ रद्द; जानें अब क्या है समीकरण

T20 World Cup Semi Final Scenario: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में पाकिस्तान का पहला मैच रद्द हो गया, जिसके बाद उन्हें 1 अंक से संतोष करना पड़ा. जानिए अब ये टीम सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकती है.

By : शिवम | Updated at : 22 Feb 2026 03:47 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच बारिश के कारण बिना कोई गेंद डाले रद्द हो गया, जिसके बाद दोनों टीमों को 1-1 अंक से संतोष करना पड़ा. हालांकि इसका एक पहलू ये भी है कि किसी एक टीम को 1 अंक का नुकसान हो गया है, जो जीतकर पूरे अंक प्राप्त कर सकती थी. खैर, हम यहां सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम के बारे में बता रहे हैं कि अब टीम सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकती है.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ग्रुप स्टेज में 3 मैच जीते थे, ये टीम सिर्फ भारत के खिलाफ मैच हारी थी. पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान शानदार फॉर्म में हैं, वह जारी संस्करण में सबसे ज्यादा रन (220) बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उस्मान तारिक ने भी अभी तक प्रभावित किया है. हालांकि न्यूजीलैंड भी मजबूत टीम है, लेकिन पिच कंडीशन को देखते हुए पाकिस्तान का पलड़ा भारी नजर आ रहा था.

टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 राउंड में लीग स्टेज के 4 ग्रुप्स की टॉप 2 टीमें खेल रही हैं. इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, हर ग्रुप में 4-4 टीम हैं. प्रत्येक टीम को अपने ग्रुप की हर टीम से 1-1 मैच खेलना है, जिसके बाद टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में क्वालीफाई करेंगी. पाकिस्तान को सुपर-8 में अब इंग्लैंड और श्रीलंका से खेलना है.

  • 24 फरवरी, बनाम इंग्लैंड
  • 28 फरवरी, बनाम श्रीलंका

अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है पाकिस्तान

हालांकि पाकिस्तान अभी किसी टीम पर निर्भर नहीं है, उन्हें अपने दोनों मैच जीतने हैं. अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में सिर्फ न्यूजीलैंड ही दूसरी टीम होगी, जो पाकिस्तान के साथ 5 अंकों तक पहुंच पाएगी.

लेकिन अगर पाकिस्तान एक मैच हार गई, या उनका एक और मैच रद्द हो गया तो भी समस्या खड़ी हो जाएगी. ऐसे में पाकिस्तान के 3 अंक रहेंगे, तब उन्हें अन्य टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर रहना होगा. तब भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि सिर्फ एक टीम पाकिस्तान से आगे हो. लेकिन ये समीकरण बनना मुश्किल है. जबकि सलमान अली आगा एंड टीम चाहेगी कि वह अपने दोनों मैच जीतकर बिना किसी समस्या के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 22 Feb 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
Cricket World Cup T20 World Cup Semi Final PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup Super-8 T20 World Cup 2026 T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? सुपर-8 का पहला मैच बारिश से हुआ रद्द; जानें अब क्या है समीकरण
कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? सुपर-8 का पहला मैच बारिश से हुआ रद्द; जानें अब क्या है समीकरण
क्रिकेट
भारत और दक्षिण अफ्रीका का सुपर-8 मैच बारिश में धुला, तो कैसे होगा सेमीफाइनल का फैसला? जानें नियम
भारत और दक्षिण अफ्रीका का सुपर-8 मैच बारिश में धुला, तो कैसे होगा सेमीफाइनल का फैसला?
क्रिकेट
बारिश में धुले मैच तो इस नियम के तहत होगा सेमीफाइनल का फैसला, टी20 वर्ल्ड कप का ये गणित चकरा देगा सिर
बारिश में धुले मैच तो इस नियम के तहत होगा सेमीफाइनल का फैसला, सिर चकरा देगा ये गणित
क्रिकेट
IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका के ये 4 खतरनाक खिलाड़ी, टीम इंडिया को रहना होगा सावधान; आज है सुपर-8 का मैच
दक्षिण अफ्रीका के ये 4 खतरनाक खिलाड़ी, टीम इंडिया को रहना होगा सावधान; आज है सुपर-8 का मैच
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Meerut: मेरठ में संबोधन के दौरान विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी | Akhilesh Yadav | BSP
UP Breaking: 'केस का सामना करेंगे, न्यायपालिका पर भरोसा', FIR पर बोले Avimukteshwaranand | CM Yogi
Pakistan Air Strike: पाक एयरस्ट्राइक पर वरिष्ठ पत्रकार का चौंकाने वाला खुलासा | Afghanistan
UP Breaking: 'फर्जी केस की सच्चाई सामने आएगी'- Avimukteshwaranand | CM Yogi | BJP | Shankaracharya
Delhi पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, 6 संदिग्ध गिरफ्तार | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सिर्फ 55 मिनट में दिल्ली से पहुंच जाएंगे मेरठ, PM मोदी ने नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें क्या-क्या खास
सिर्फ 55 मिनट में दिल्ली से पहुंच जाएंगे मेरठ, PM मोदी ने नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी
बिहार
नीतीश कुमार की बढ़ी टेंशन! शराबबंदी पर अब BJP बोली- '…जैसा पहले था वैसे कर दिया जाए'
नीतीश कुमार की बढ़ी टेंशन! शराबबंदी पर अब BJP बोली- '…जैसा पहले था वैसे कर दिया जाए'
क्रिकेट
बारिश में धुले मैच तो इस नियम के तहत होगा सेमीफाइनल का फैसला, टी20 वर्ल्ड कप का ये गणित चकरा देगा सिर
बारिश में धुले मैच तो इस नियम के तहत होगा सेमीफाइनल का फैसला, सिर चकरा देगा ये गणित
टेलीविजन
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
इंडिया
Odisha: शर्मसार हुआ शिक्षा का मंदिर, 13 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप के आरोप में 5 शिक्षक गिरफ्तार
शर्मसार हुआ शिक्षा का मंदिर, 13 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप के आरोप में 5 शिक्षक गिरफ्तार
यूटिलिटी
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से सीधे कैसे कर सकते हैं शिकायत, जान लें उनसे मिलने का तरीका
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से सीधे कैसे कर सकते हैं शिकायत, जान लें उनसे मिलने का तरीका
ट्रेंडिंग
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget