हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटScotland vs Italy: इटली के सिर्फ 9 विकेट गिराकर कैसे जीत गया स्कॉटलैंड? टी20 वर्ल्ड कप में दिखा दिलचस्प नजारा 

Scotland vs Italy: इटली के सिर्फ 9 विकेट गिराकर कैसे जीत गया स्कॉटलैंड? टी20 वर्ल्ड कप में दिखा दिलचस्प नजारा 

Scotland vs Italy T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप के सातवें मुकाबले में स्कॉटलैंड ने इटली के सिर्फ 9 विकेट गिराकर जीत अपने नाम कर ली. तो आइए जानते हैं कि यह कैसे हुआ.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 09 Feb 2026 02:51 PM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026 Scotland vs Italy Highlights: टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) का सातवां मुकाबला इटली और स्कॉटलैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया. मुकाबले में स्कॉटलैंड ने इटली के सिर्फ 9 विकेट गिराकर 73 रन से जीत दर्ज कर ली. इटली के लिए 11वां बल्लेबाज मैदान पर नहीं आ सका था. तो आइए जानते हैं कि कैसे स्कॉटलैंड ने विरोधी टीम के सिर्फ 9 विकेट गिराकर जीत हासिल की. 

तो आपको बता दें कि इटली के कप्तान वेन मैडसेन फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे. उनका कंधा डिस्लोकेट हो गया था, जिसके चलते वह मैच से बाहर हो गए थे. इंजरी के चलते वह बैटिंग के लिए मैदान पर नहीं उतर सके, जिसके चलते इटली के 9 विकेट गिरने के बाद ही मुकाबले में स्कॉटलैंड को जीत मिल गई. इटली के कप्तान एब्सेंट हर्ट रहे. 

मुकाबले का हाल 

बात करें मुकाबले की, तो इटली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी स्कॉटलैंड की टीम 20 ओवर में 207/4 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए ओपनर जॉर्ज मुन्से ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 54 गेंदों में 13 चौके और 2 छक्कों की मदद से 84 रन स्कोर किए. बाकी नंबर तीन पर उतरे ब्रैंडन मैकमुलेन ने 18 गेंदों पर 4 छक्के लगाकर 41 रन बनाए. 

रन चेज में इटली फ्लॉप 

रन चेज के लिए मैदान पर उतरी इटली की शुरुआत तो ठीक रही. टीम ने 11वें ओवर में 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया था. यहां से ऐसा लगा कि टीम आसानी से जीत हासिल कर लेगी. लेकिन इसके बाद स्कॉटलैंड ने दमदार वापसी करते हुए इटली के बल्लेबाजों को पवेलियन भेजना शुरू किया. इस तरह एक वक्त पर जीत के करीब आने वाली इटली की टीम 16.4 ओवर में सिर्फ 134 रन पर ढेर हो गई. टीम ने 9 विकेट गंवा दिए. अंत में बचे कप्तान इंजरी के चलते बैटिंग के लिए मैदान पर नहीं उतर सके. इस दौरान स्कॉटलैंड के लिए माइकल लीस्क ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए.

Published at : 09 Feb 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
T20 World Cup 2026 Wayne Madsen Scotland Vs Italy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'यूपी आ रहा हूं तैयार हो जाओ...' ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दिया चैलेंज, कह दी बड़ी बात
'यूपी आ रहा हूं तैयार हो जाओ...' ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दिया चैलेंज, कह दी बड़ी बात
दिल्ली NCR
दिल्ली: मंगोलपुरी में 10वीं के छात्र की हत्या, सिर में फंसा चाकू, 40 दिन में 5वीं वारदात
दिल्ली: मंगोलपुरी में 10वीं के छात्र की हत्या, सिर में फंसा चाकू, 40 दिन में 5वीं वारदात
विश्व
पाकिस्तान में हमलों से बौखलाए राष्ट्रपति जरदारी, भारत पर निकाली भड़ास, बोले- 9/11 अटैक से पहले...
पाकिस्तान में हमलों से बौखलाए राष्ट्रपति जरदारी, भारत पर निकाली भड़ास, बोले- 9/11 अटैक से पहले...
क्रिकेट
पाकिस्तान के बॉयकॉट पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया चौंकाने वाला बयान; आपके लिए भी जानना जरूरी
पाकिस्तान के बॉयकॉट पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया चौंकाने वाला बयान
Advertisement

वीडियोज

Border 2: Varun Dhawan की Casting, Trolling और VFX पर खास बातचीत Nidhi Dutta के साथ
FII Selling के बीच 3 Stocks में Heavy Buying — Feb 2026 Market Volatility Explained | Paisa Live
Senior Living Homes बना Real Estate का Smartest Investment Option | Paisa Live
Janhit With Romana Ishar Khan: 'परमात्मा जिम्मेदार'...कोई नहीं गुनहगार? | Surajkund Mela
म्यूजिक के खौफ में नौजवानों को फांसी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'यूपी आ रहा हूं तैयार हो जाओ...' ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दिया चैलेंज, कह दी बड़ी बात
'यूपी आ रहा हूं तैयार हो जाओ...' ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दिया चैलेंज, कह दी बड़ी बात
दिल्ली NCR
दिल्ली: मंगोलपुरी में 10वीं के छात्र की हत्या, सिर में फंसा चाकू, 40 दिन में 5वीं वारदात
दिल्ली: मंगोलपुरी में 10वीं के छात्र की हत्या, सिर में फंसा चाकू, 40 दिन में 5वीं वारदात
विश्व
पाकिस्तान में हमलों से बौखलाए राष्ट्रपति जरदारी, भारत पर निकाली भड़ास, बोले- 9/11 अटैक से पहले...
पाकिस्तान में हमलों से बौखलाए राष्ट्रपति जरदारी, भारत पर निकाली भड़ास, बोले- 9/11 अटैक से पहले...
क्रिकेट
पाकिस्तान के बॉयकॉट पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया चौंकाने वाला बयान; आपके लिए भी जानना जरूरी
पाकिस्तान के बॉयकॉट पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया चौंकाने वाला बयान
बॉलीवुड
रवीना टंडन ने पीरियड्स में शूट किया था सॉन्ग 'टिप टिप बरसा पानी', बोलीं- मैं कभी भी कम्फर्टेबल नहीं रही
रवीना टंडन ने पीरियड्स में शूट किया था सॉन्ग 'टिप टिप बरसा पानी', बोलीं- मैं कभी भी कम्फर्टेबल नहीं रही
जनरल नॉलेज
क्या खिलाड़ियों को हैंडशेक करने के लिए मजबूर कर सकता है ICC, पाकिस्तान की डिमांड के बीच जान लीजिए जवाब
क्या खिलाड़ियों को हैंडशेक करने के लिए मजबूर कर सकता है ICC, पाकिस्तान की डिमांड के बीच जान लीजिए जवाब
ट्रेंडिंग
नो पार्किंग की सजा या कानून का दुरुपयोग? स्कूटी समेत युवक को क्रेन ने हवा में उठाया, वीडियो वायरल
नो पार्किंग की सजा या कानून का दुरुपयोग? स्कूटी समेत युवक को क्रेन ने हवा में उठाया, वीडियो वायरल
शिक्षा
दिल्ली के नर्सरी स्कूलों की दूसरी लिस्ट होने वाली है जारी, ये डॉक्यूमेंट रखें तैयार
दिल्ली के नर्सरी स्कूलों की दूसरी लिस्ट होने वाली है जारी, ये डॉक्यूमेंट रखें तैयार
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget