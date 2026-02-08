हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: 'पागल है क्या... अजीब लग रहा है यहां', रोहित शर्मा ने क्यों कहा सूर्यकुमार यादव को ऐसा, देखें वीडियो

Watch: 'पागल है क्या... अजीब लग रहा है यहां', रोहित शर्मा ने क्यों कहा सूर्यकुमार यादव को ऐसा, देखें वीडियो

T20 World Cup 2026: रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2026 के एंबेसडर हैं, जो शनिवार भारत बनाम यूएसए मैच से पहले मैदान में ट्रॉफी के साथ पहुंचे. मुकाबले से पहले वह भारतीय खिलाड़ियों से मिले.

By : शिवम | Updated at : 08 Feb 2026 11:28 AM (IST)
Preferred Sources

रोहित शर्मा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के एंबेसडर हैं. वह भारत बनाम यूएसए मैच से पहले मैदान में ट्रॉफी के साथ पहुंचे. भारत ने उनकी कप्तानी में पिछला वर्ल्ड कप जीता था, जिसमें वर्तमान कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. शनिवार को हुए मैच से पहले सूर्या जब एक सवाल के साथ रोहित के पास पहुंचे तो रोहित मस्ती भरे अंदाज में डांट लगा दी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत भारत ने जीत के साथ की. टीम ने यूएसए को 29 रनों से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 161 रन बनाए थे. हालांकि एक समय ऐसा लग रहा था जैसे 100 रन भी मुश्किल से बनेंगे. भारत ने अपने 6 विकेट 77 रनों पर गंवा दिए थे. वानखेड़े में हुए इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने आईसीसी चेयरमैन जय शाह के साथ ट्रॉफी का अनावरण किया. वह भारतीय खिलाड़ियों से भी मिले.

रोहित शर्मा ने सूर्यकुमार को क्यों लगाई डांट?

टॉस के समय रोहित शर्मा ग्राउंड से जा रहे थे, इस दौरान भारतीय कप्तान दौड़कर उनके पास आए और उनसे कहा, "जल्दी बताओ, मुझे बल्लेबाजी करनी चाहिए या पहले गेंदबाजी?" बस फिर क्या था, इतना सुनते ही रोहित हैरान हो गए, उन्होंने कहा, "पागल है क्या? गेंदबाजी कर." इस पर सूर्या भी हंसने लग गए.

रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को गले लगाया. उन्होंने सिराज को टीम में आने पर बधाई दी. ईशान किशन से भी उनके पिछले प्रदर्शन को लेकर तारीफ की. इस दौरान जब भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की बालकनी में थे और रोहित नीचे, तो उन्होंने खिलाड़ियों से कहा, "अजीब लग रहा है ना, वहां से यहां अजीब लग रहा है न?"

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ICC (@icc)

भारत की ऐतिहासिक जीत

रोहित शर्मा की  कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के पिछले संस्करण (2024) में सभी 8 मैच जीते थे, जबकि एक मैच नहीं हुआ था. भारत ने यूएसए को हराकर इतिहास रचा. अब टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बन गई है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 08 Feb 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Cricket World Cup Rohit SHarma INDIAN CRICKET TEAM SURYAKUMAR YADAV T20 World Cup 2026 T20 World Cup Mens T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Russia-Ukraine War: जेलेंस्की ने शांति समझौते को लेकर कर किया बड़ा दावा! अमेरिका की बताई असली मंशा
जेलेंस्की ने शांति समझौते को लेकर कर किया बड़ा दावा! अमेरिका की बताई असली मंशा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM योगी का दिखा अलग अंदाज, बच्चे से बोले- 'हम भी तेरे दादा...'
उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM योगी का दिखा अलग अंदाज, बच्चे से बोले- 'हम भी तेरे दादा...'
क्रिकेट
T20 World Cup: टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
बॉलीवुड
जब अमिताभ बच्चन को कहा गया '3rd रेटेड एक्टर', इंडिया को बताया था ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिग बी बोले- दुख हुआ था
जब अमिताभ बच्चन को कहा गया '3rd रेटेड एक्टर', इंडिया को बताया था ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिग बी बोले- दुख हुआ था
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिल्ली हिंसा के 13 शैतान ! | Crime News
UP News: Bareli में बुलडोजर एक्शन के दौरान लोगों का हंगामा ! | Boldozer Action | UP | Bareli
Janhit: बदले के लिए गिरफ्तार... या कानून की तलवार ? | PappuYadavArrested | Chitra Tripathi
Pappu Yadav Arrested: पप्पू की गिरफ्तारी का मिडनाइट ड्रामा | Bihar News | Pappu Yadav Update
Sandeep Chaudhary: 'विकसित भारत' की ओर कदम या निकलेगा देश का दम? | India-US Deal | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russia-Ukraine War: जेलेंस्की ने शांति समझौते को लेकर कर किया बड़ा दावा! अमेरिका की बताई असली मंशा
जेलेंस्की ने शांति समझौते को लेकर कर किया बड़ा दावा! अमेरिका की बताई असली मंशा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM योगी का दिखा अलग अंदाज, बच्चे से बोले- 'हम भी तेरे दादा...'
उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM योगी का दिखा अलग अंदाज, बच्चे से बोले- 'हम भी तेरे दादा...'
क्रिकेट
T20 World Cup: टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
बॉलीवुड
जब अमिताभ बच्चन को कहा गया '3rd रेटेड एक्टर', इंडिया को बताया था ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिग बी बोले- दुख हुआ था
जब अमिताभ बच्चन को कहा गया '3rd रेटेड एक्टर', इंडिया को बताया था ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिग बी बोले- दुख हुआ था
विश्व
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
दिल्ली NCR
दिल्ली: निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादनशीं सैयद मोहम्मद निजामी का निधन, गीजर ब्लास्ट से गई जान
दिल्ली: निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादनशीं सैयद मोहम्मद निजामी का निधन, गीजर ब्लास्ट से गई जान
यूटिलिटी
क्या आपके इलाके में भी बिना पर्चा लिए दवा बेच रहा केमिस्ट, जानें कहां कर सकते हैं कंप्लेंट?
क्या आपके इलाके में भी बिना पर्चा लिए दवा बेच रहा केमिस्ट, जानें कहां कर सकते हैं कंप्लेंट?
शिक्षा
कोटा में कोचिंग के लिए कितना आता है एक साल का कुल खर्च? बच्चे को भेजने से पहले यहां जानें
कोटा में कोचिंग के लिए कितना आता है एक साल का कुल खर्च? बच्चे को भेजने से पहले यहां जानें
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget