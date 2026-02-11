T20 World Cup 2026 Points Table: प्वाइंट्स टेबल में भारत को पीछे छोड़ पाकिस्तान टॉप पर पहुंची, जानिए किस टीम की क्या है स्थिति
पाकिस्तान की जीत के बाद टूर्नामेंट की अंक तालिका में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. ग्रुप A में पाकिस्तान 4 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गया है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर खिसक गया है.
T20 World Cup 2026 Points Table: 10 फरवरी को खेले गए रोमांचक मुकाबलों के बाद टूर्नामेंट की अंक तालिका की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है. ग्रुप ए में पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रन से हराकर न सिर्फ अपनी दूसरी जीत दर्ज की, बल्कि भारत को पीछे छोड़ते हुए अंक तालिका में पहला स्थान भी हासिल कर लिया है. वहीं, नीदरलैंड्स ने नामीबिया को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में जोरदार वापसी की है.
पाकिस्तान की लगातार दूसरी जीत
पाकिस्तान की टीम पहले ही मुकाबले में नीदरलैंड्स के खिलाफ करीबी जीत हासिल कर चुकी थी. उसी लय को बरकरार रखते हुए बाबर आजम की टीम अमेरिका के खिलाफ मैदान में उतरी. बल्लेबाजी के दौरान पाकिस्तान को कुछ झटके जरूर लगे, लेकिन टीम ने संयम नहीं खोया और सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही. जवाब में अमेरिका की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए दबाव में दिखी और पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी.
अमेरिका की ओर से शैडली वैन शाल्कविक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 25 रन देकर 4 विकेट झटके. इसके बावजूद अमेरिकी टीम 8 विकेट पर सिर्फ 158 रन ही बना सकी और मुकाबला पाकिस्तान के हाथ चला गया.
नीदरलैंड्स ने भी जीत से खोला अपना खाता
दूसरी ओर, नीदरलैंड्स ने पहले मैच में पाकिस्तान से मिली हार के बाद जबरदस्त कमबैक किया. नामीबिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 156 रन बोर्ड पर लगा दिए. बास डी लीडे ने शानदार 72 रन की पारी खेली, जबकि कॉलिन एकरमैन ने 32 रन का अहम योगदान दिया. लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड्स ने 18 ओवर में सिर्फ 3 विकेट गंवाकर जीत हासिल कर ली और अपने खाते में 2 अंक जोड़ लिए.
ग्रुप ए की अंक तालिका का हाल
- 1. पाकिस्तान - 2 मैच, 4 अंक, NRR +0.932
- 2. भारत - 1 मैच, 2 अंक, NRR +1.450
- 3. नीदरलैंड्स - 2 मैच, 2 अंक, NRR +0.356
- 4. नामीबिया - 1 मैच, 0 अंक, NRR -1.033
- 5. अमेरिका - 2 मैच, 0 अंक, NRR -1.525
ग्रुप B
- 1. जिम्बाब्वे - 1 मैच, 2 अंक, NRR +2.702
- 2. श्रीलंका - 1 मैच, 2 अंक, NRR +1.000
- 3. आयरलैंड - 1 मैच, 0 अंक, NRR -1.000
- 4. ओमान - 1 मैच, 0 अंक, NRR -2.702
- 5. ऑस्ट्रेलिया - 0 मैच, 0 अंक, NRR लागू नहीं
ग्रुप C
- 1. वेस्टइंडीज - 1 मैच, 2 अंक, NRR +1.750
- 2. स्कॉटलैंड - 2 मैच, 2 अंक, NRR +0.950
- 3. इंग्लैंड - 1 मैच, 2 अंक, NRR +0.200
- 4. नेपाल - 1 मैच, 0 अंक, NRR -0.200
- 5. इटली - 1 मैच, 0 अंक, NRR -3.650
ग्रुप D
- 1. न्यूजीलैंड - 2 मैच, 4 अंक, NRR +1.919
- 2. साउथ अफ्रीका - 1 मैच, 2 अंक, NRR +2.850
- 3. अफगानिस्तान - 1 मैच, 0 अंक, NRR -1.162
- 4. यूएई - 1 मैच, 0 अंक, NRR -2.763
- 5. कनाडा - 1 मैच, 0 अंक, NRR -2.850
