T20 World Cup 2026 Points Table: 10 फरवरी को खेले गए रोमांचक मुकाबलों के बाद टूर्नामेंट की अंक तालिका की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है. ग्रुप ए में पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रन से हराकर न सिर्फ अपनी दूसरी जीत दर्ज की, बल्कि भारत को पीछे छोड़ते हुए अंक तालिका में पहला स्थान भी हासिल कर लिया है. वहीं, नीदरलैंड्स ने नामीबिया को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में जोरदार वापसी की है.

पाकिस्तान की लगातार दूसरी जीत

पाकिस्तान की टीम पहले ही मुकाबले में नीदरलैंड्स के खिलाफ करीबी जीत हासिल कर चुकी थी. उसी लय को बरकरार रखते हुए बाबर आजम की टीम अमेरिका के खिलाफ मैदान में उतरी. बल्लेबाजी के दौरान पाकिस्तान को कुछ झटके जरूर लगे, लेकिन टीम ने संयम नहीं खोया और सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही. जवाब में अमेरिका की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए दबाव में दिखी और पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी.

अमेरिका की ओर से शैडली वैन शाल्कविक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 25 रन देकर 4 विकेट झटके. इसके बावजूद अमेरिकी टीम 8 विकेट पर सिर्फ 158 रन ही बना सकी और मुकाबला पाकिस्तान के हाथ चला गया.

नीदरलैंड्स ने भी जीत से खोला अपना खाता

दूसरी ओर, नीदरलैंड्स ने पहले मैच में पाकिस्तान से मिली हार के बाद जबरदस्त कमबैक किया. नामीबिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 156 रन बोर्ड पर लगा दिए. बास डी लीडे ने शानदार 72 रन की पारी खेली, जबकि कॉलिन एकरमैन ने 32 रन का अहम योगदान दिया. लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड्स ने 18 ओवर में सिर्फ 3 विकेट गंवाकर जीत हासिल कर ली और अपने खाते में 2 अंक जोड़ लिए.

ग्रुप ए की अंक तालिका का हाल

1. पाकिस्तान - 2 मैच, 4 अंक, NRR +0.932

2 मैच, 4 अंक, NRR +0.932 2. भारत - 1 मैच, 2 अंक, NRR +1.450

1 मैच, 2 अंक, NRR +1.450 3. नीदरलैंड्स - 2 मैच, 2 अंक, NRR +0.356

2 मैच, 2 अंक, NRR +0.356 4. नामीबिया - 1 मैच, 0 अंक, NRR -1.033

1 मैच, 0 अंक, NRR -1.033 5. अमेरिका - 2 मैच, 0 अंक, NRR -1.525

ग्रुप B

1. जिम्बाब्वे - 1 मैच, 2 अंक, NRR +2.702

1 मैच, 2 अंक, NRR +2.702 2. श्रीलंका - 1 मैच, 2 अंक, NRR +1.000

1 मैच, 2 अंक, NRR +1.000 3. आयरलैंड - 1 मैच, 0 अंक, NRR -1.000

1 मैच, 0 अंक, NRR -1.000 4. ओमान - 1 मैच, 0 अंक, NRR -2.702

1 मैच, 0 अंक, NRR -2.702 5. ऑस्ट्रेलिया - 0 मैच, 0 अंक, NRR लागू नहीं

ग्रुप C

1. वेस्टइंडीज - 1 मैच, 2 अंक, NRR +1.750

1 मैच, 2 अंक, NRR +1.750 2. स्कॉटलैंड - 2 मैच, 2 अंक, NRR +0.950

2 मैच, 2 अंक, NRR +0.950 3. इंग्लैंड - 1 मैच, 2 अंक, NRR +0.200

1 मैच, 2 अंक, NRR +0.200 4. नेपाल - 1 मैच, 0 अंक, NRR -0.200

1 मैच, 0 अंक, NRR -0.200 5. इटली - 1 मैच, 0 अंक, NRR -3.650

ग्रुप D