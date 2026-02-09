हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPAK vs USA: 2024 की हार नहीं भूला पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में USA से फिर होगी टक्कर

PAK vs USA: 2024 की हार नहीं भूला पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में USA से फिर होगी टक्कर

T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान-अमेरिका एक बार फिर आमने-सामने हैं. 2024 की चौंकाने वाली हार की यादों से उबरना पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती होगी, जबकि USA एक बार फिर उलटफेर की कोशिश करेगा

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 09 Feb 2026 01:17 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मंगलवार को कोलंबो में पाकिस्तान और अमेरिका (USA) की टीमें आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला सिर्फ दो अंक हासिल करने की लड़ाई नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए 2024 की उस चौंकाने वाली हार की यादें मिटाने का भी मौका है. अमेरिका ने वर्ल्ड कप डेब्यू में ही पाकिस्तान को हराकर पूरी क्रिकेट दुनिया को हैरान कर दिया था. इस बार पाकिस्तान उस हार का हिसाब चुकता करने उतरेगा जबकि अमेरिका के पास एक और बड़ा उलटफेर करने का मौका होगा.

पाकिस्तान के लिए बल्लेबाजी बनी चिंता का कारण

पाकिस्तान ने अपने पिछले मुकाबले में नीदरलैंड्स के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन मिडिल ऑर्डर में अचानक विकेट गिरने से टीम लड़खड़ा गई. फहीम अशरफ ने अंत में टीम को मैच जिताया था,  मगर यह जीत भी कई सवाल छोड़ गई. कप्तान सलमान अली आगा ने साफ कहा है कि टीम को दबाव में बेहतर फैसले लेने होंगे और जो बल्लेबाज टिक जाए, उसे बड़ी पारी खेलनी होगी.

इस मैच में बाबर आजम पर खास नजर रहेगी. टी20 फॉर्मेट में वापसी के बाद उनसे अब तक बड़ी पारी नहीं आई है. ओपनर साइम अयूब से भी टीम को ज्यादा योगदान की उम्मीद है, जो हाल के मैचों में गेंदबाजी से तो असरदार रहे हैं, लेकिन बल्ले से निरंतरता नहीं दिखा पाए हैं.

अमेरिका का आत्मविश्वास बरकरार

अमेरिका ने अपने पहले मैच में भारत को कड़ी टक्कर दी थी. गेंदबाजी में उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन को दबाव में रखा था. हालांकि बल्लेबाजी में उनकी टीम को पावरप्ले के दौरान गैरजरूरी शॉट्स खेलने का खामियाजा भुगतना पड़ा. कप्तान मोनांक पटेल ने भी खुद माना था कि शुरुआती विकेट जल्दी गिरने से टीम की योजना बिगड़ गई थी.

गेंदबाजी में साउथ अफ्रीका मूल के शैडली वान शाल्कविक अमेरिका की ताकत बने हुए हैं. वहीं अनुभवी तेज गेंदबाज सौरभ नेत्रावलकर भारत के खिलाफ फीके रहे थे. अब वह भी पाकिस्तान के खिलाफ वापसी करना चाहेंगे. टीम के लिए चिंता की बात अली खान की फिटनेस है, जो पिछले मैच में चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए थे.

मैच में दिखेगा रोमांच

अमेरिका की टीम श्रीलंका की परिस्थितियों को जान चुकी है. उनकी टीम ने टूर्नामेंट से पहले यहीं अभ्यास किया था. ऐसे में पाकिस्तान के लिए यह मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होगा. एक ओर बदले की चाह, दूसरी ओर आत्मविश्वास से भरी अमेरिकी टीम, कोलंबो में होने वाला यह मैच टूर्नामेंट के सबसे दिलचस्प मुकाबलों में से एक साबित हो सकता है. 

USA की टीम

मोनांक पटेल (कप्तान), जेसी सिंह, एंड्रीज गाउस, शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, शयान जहांगीर, साईतेजा मुक्कामाला, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, नॉस्थुश केनजिगे, शैडली वैन शाल्कवाइक, सौरभ नेत्रावलकर, अली खान, मोहम्मद मोहसिन, शुभम रंजन

पाकिस्तान टीम:
सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नफाय, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अय्यूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक

Published at : 09 Feb 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
PAKISTAN CRICKET TEAM PAK Vs USA T20 World Cup 2026 ICC Mens T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Largest Army: इन देशों के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत, अमेरिका-रूस भी पीछे, जानें नंबर वन कौन?
इन देशों के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत, अमेरिका-रूस भी पीछे, जानें नंबर वन कौन?
महाराष्ट्र
Pune Mayor: निर्विरोध चुनी गईं BJP की मंजुषा नागपुरे होंगी पुणे की मेयर, जानें क्या है राजनीतिक इतिहास
निर्विरोध चुनी गईं बीजेपी की मंजुषा नागपुरे होंगी पुणे की मेयर, जानें क्या है राजनीतिक इतिहास
इंडिया
'ये अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद है, 1200 लोग पढ़ेंगे कुरान और फिर...', बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बोले हुमायूं कबीर
'ये अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद है, 1200 लोग पढ़ेंगे कुरान और फिर...', बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बोले हुमायूं कबीर
क्रिकेट
ये हैं दुनिया के 8 धुरंधर गेंदबाज जिन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लिया है हैट्रिक
ये हैं दुनिया के 8 धुरंधर गेंदबाज जिन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लिया है हैट्रिक
Advertisement

वीडियोज

FII Selling के बीच 3 Stocks में Heavy Buying — Feb 2026 Market Volatility Explained | Paisa Live
Senior Living Homes बना Real Estate का Smartest Investment Option | Paisa Live
Janhit With Romana Ishar Khan: 'परमात्मा जिम्मेदार'...कोई नहीं गुनहगार? | Surajkund Mela
म्यूजिक के खौफ में नौजवानों को फांसी
Uttarakhand में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM Yogi का दिखा अलग अंदाज | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Largest Army: इन देशों के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत, अमेरिका-रूस भी पीछे, जानें नंबर वन कौन?
इन देशों के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत, अमेरिका-रूस भी पीछे, जानें नंबर वन कौन?
महाराष्ट्र
Pune Mayor: निर्विरोध चुनी गईं BJP की मंजुषा नागपुरे होंगी पुणे की मेयर, जानें क्या है राजनीतिक इतिहास
निर्विरोध चुनी गईं बीजेपी की मंजुषा नागपुरे होंगी पुणे की मेयर, जानें क्या है राजनीतिक इतिहास
इंडिया
'ये अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद है, 1200 लोग पढ़ेंगे कुरान और फिर...', बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बोले हुमायूं कबीर
'ये अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद है, 1200 लोग पढ़ेंगे कुरान और फिर...', बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बोले हुमायूं कबीर
क्रिकेट
ये हैं दुनिया के 8 धुरंधर गेंदबाज जिन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लिया है हैट्रिक
ये हैं दुनिया के 8 धुरंधर गेंदबाज जिन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लिया है हैट्रिक
ओटीटी
OTT Release This Week: फरवरी के दूसरे हफ्ते में ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का तूफान, रिलीज हो रही कोहरा 2' से 'मन शंकरा वारा प्रसाद गारू' तक
फरवरी के दूसरे हफ्ते में ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का मेला, रिलीज हो रही ये धांसू फिल्में-सीरीज
लाइफस्टाइल
क्या है पीएम मोदी की चमकती स्किन का राज, 'परीक्षा पे चर्चा' पर खुद बताई अपनी डाइट
क्या है पीएम मोदी की चमकती स्किन का राज, 'परीक्षा पे चर्चा' पर खुद बताई अपनी डाइट
नौकरी
आरबीआई में नौकरी का अवसर, गुवाहाटी में फार्मासिस्ट पदों के लिए आवेदन शुरू
आरबीआई में नौकरी का अवसर, गुवाहाटी में फार्मासिस्ट पदों के लिए आवेदन शुरू
शिक्षा
Pariksha Pe Charcha 2026: मैं सिखाने नहीं, सीखने आता हूं- परीक्षा पे चर्चा में बोले पीएम मोदी; स्टूडेंट्स के साथ किया संवाद
मैं सिखाने नहीं, सीखने आता हूं- परीक्षा पे चर्चा में बोले पीएम मोदी; स्टूडेंट्स के साथ किया संवाद
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget