PAK vs NED Weather: पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड मैच पर बारिश का साया, जानिए कितने बजे शुरू होगा मैच, कहां देखें लाइव?
PAK vs NED Weather: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच आज पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा. इसमें बारिश की संभावना है. जानिए ये मैच कितने बजे शुरू होगा और इसका लाइव प्रसारण कहां होगा.
टी20 वर्ल्ड कप के 10वें संस्करण (T20 World Cup 2026) का आगाज आज से हो रहा रहा है. 1 महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें शामिल हैं. आज पहले दिन 3 मुकाबले खेले जाएंगे, पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच है. ये मुकाबला कोलंबो में होगा, जिसमें बारिश की संभावना है. बारिश की वजह से गुरुवार को दोनों टीमें अभ्यास भी नहीं कर पाई थी. जानिए ये मैच कितने बजे से शुरू होगा.
बारिश की वजह से अगर पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड मैच रद्द होता है तो दोनों टीमों को 1-1 मिल जाएंगे. नीदरलैंड के लिए ये अच्छा हो सकता है लेकिन पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ नहीं खेलने की बात कर रहा है और ऐसे में उनके बाहर होने का खतरा बढ़ जाएगा. पूरे मैच में बारिश की संभावना बनी रहेगी, ऐसे में डकवर्थ लुईस नियम बड़ी भूमिका निभा सकता है.
पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड मैच कितने बजे शुरू होगा?
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच है. ये मुकाबला कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. मैच सुबह 11 बजे से शुरू होना है.
कोलंबो में आज कैसा रहेगा मौसम?
Accuaweather के अनुसार आज कोलंबो में दिन भर बारिश के आसार बने रहेंगे. 11 बजे भी कोलंबो में बारिश के आसार है, तो मैच देरी से भी शुरू हो सकता है. पूरे दिन बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा. 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलनी की संभावना जताई गई है.
अगर मैच समय पर शुरू हुआ भी तो बारिश बीच में खलल डाल सकती है. दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक बारिश की संभावना सबसे ज्यादा है, यानी दूसरी पारी में बारिश हो सकती है. इन दो घंटों में बारिश की संभावना 60 से 70 प्रतिशत बताई गई है.
कहां देखें पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड मैच का लाइव?
पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड मैच का लाइव प्रसारण सुबह 11 बजे से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.
