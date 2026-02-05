हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आखिर क्यों रद्द हुआ पाकिस्तान टीम का टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, ICC ने दी जानकारी; PCB की मुश्किलें बढ़ी

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि उनकी टीम टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेगी. पाकिस्तान का पहला मैच 7 फरवरी को है, लेकिन उससे पहले उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 05 Feb 2026 08:01 AM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है, जिसके लिए सभी टीमें वार्म अप मैच खेल रही है. बुधवार को भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों से हराया, वहीं आईसीसी ने पाकिस्तान बनाम आयरलैंड मैच के रद्द होने की जानकारी दी. पाकिस्तान सरकार ने फैसला किया है कि उनकी टीम भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच में नहीं खेलेगी. आईसीसी के एक्शन से पहले ही पीसीबी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान का वार्म अप मैच आयरलैंड के साथ बुधवार को तय था. ये मैच कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड में होना था, जिसे बिना कोई गेंद खेले ही रद्द करना पड़ा. हालांकि ये अभ्यास मैच था, लेकिन पाकिस्तान के सामने ऐसी मुश्किल खड़ी हो गई है जिससे वह आईसीसी द्वारा किसी एक्शन से पहले ही भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए तैयार हो सकता है.

क्यों रद्द हुआ पाकिस्तान बनाम आयरलैंड मैच?

बारिश के कारण पाकिस्तान बनाम आयरलैंड मैच रद्द करना पड़ा, जिसमें एक भी गेंद का खेल नहीं हो सका. हालांकि पाकिस्तान के लिए इससे भी बुरी बात ये है कि उनका टी20 वर्ल्ड कप का पहला मैच इसी ग्राउंड पर होना है और उस दिन भी कोलंबो में बारिश के आसार है.

शनिवार, 7 फरवरी को पाकिस्तान का पहला मैच नीदरलैंड के साथ कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर होना है. शनिवार को पूरे दिन कोलंबो में बारिश के आसार बने रहेंगे. दोपहर में 40 प्रतिशत और मैच टाइम के समय 20 प्रतिशत बारिश की संभावना बनी रहेगी. अगर ये मैच रद्द हुआ तो दोनों टीमों में अंक बंट जाएंगे.

पीसीबी तोड़ रहा है कॉन्ट्रैक्ट

पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि दोनों आईसीसी इवेंट्स में एक दूसरे के साथ खेलेंगे, लेकिन ये न्यूट्रल वेन्यू होगा. इसी वजह से श्रीलंका भारत के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सह-मेजबान है. अब पाकिस्तान इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है. पीसीबी ने आईसीसी को भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार की औपचारिक जानकारी नहीं दी है, जिस वजह से आईसीसी द्वारा किसी एक्शन में देरी हो रही है.

Published at : 05 Feb 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
Cricket World Cup WORLD CUP PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup
