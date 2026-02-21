हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: पाकिस्तान के कोच ने भी की बाबर आजम की बेइज्जती? कम स्ट्राइक रेट पर यूं लिए मजे; वीडियो वायरल

Mike Hesson on Babar Azam Strike Rate: पाकिस्तान के हेड कोच से पूछा गया कि बाबर आजम को चौथे नंबर पर क्यों खिलाया जा रहा है? उन्होंने जो जवाब दिया, उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

By : शिवम | Updated at : 21 Feb 2026 01:03 PM (IST)
पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुकाबला आज सुपर-8 में न्यूजीलैंड के साथ है. टीम ने ग्रुप स्टेज के 4 में से 3 मैच जीते थे, हालांकि इनमें कई बड़े खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सवाल उठे. शाहीन शाह अफरीदी को तो चौथे मैच की प्लेइंग 11 से ही बाहर कर दिया गया, जबकि नामीबिया के खिलाफ हुए उस मैच में बाबर आजम को पांचवें नंबर तक बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजा गया. अब बाबर की बल्लेबाजी क्रम को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने जो कुछ कहा, उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच से पहले हुई प्रेस कांफ्रेंस में एक पत्रकार ने पाकिस्तान के हेड कोच से पूछा कि 'बाबर आजम को चौथे नंबर पर क्यों खिलाया जा रहा है? वह पहले पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करते थे, बीबीएल और अन्य लीग में भी वह ओपन करते हैं तो आप उनके क्रम को नीचे क्यों कर रहे हो?'

बाबर आजम की स्ट्राइक रेट समस्या- कोच

माइक हेसन ने इसके जवाब में कहा, "ये टीम की रेक्विरेमेंट के कारण है. बाबर आजम इससे परिचित हैं. उनका स्ट्राइक रेट पॉवरप्ले में 100 से भी कम है, बाबर भी इसे जानते हैं. हमें उनसे इस तरह का प्रदर्शन नहीं चाहिए. वह मिडिल आर्डर में अच्छा खेलता है, जैसे हमने यूएसए के खिलाफ देखा. एक बार वह क्रीज पर जम जाए तो अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ा सकता है."

इससे साफ है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट बाबर आजम की कम स्ट्राइक रेट को लेकर चिंतित है, उनका बल्लेबाजी क्रम में नीचे जाने की वजह भी यही है. हालांकि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का मानना है कि सईम अयूब की जगह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बाबर आजम से ओपन करवाना चाहिए. अफरीदी ने एक चैनल पर कहा, "अगर आप पाकिस्तान से ही सोचकर गए थे कि बाबर चौथे नंबर पर खेलेगा, तो इसका मतलब आप पाकिस्तान से ही हारकर गए थे."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 21 Feb 2026 12:07 PM (IST)
Mike Hesson Babar Azam PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 T20 World Cup
