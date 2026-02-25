पाकिस्तान के ऊपर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने की तलवार लटकी है. इंग्लैंड से हारने के बाद अब पाकिस्तान अन्य टीमों के मैचों के नतीजों पर निर्भर हो गया है. सलमान अली आगा एंड टीम का सेमीफाइनल तक पहुंचने का रास्ता अब बहुत कठिन है. मंगलवार को मिली हार के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों का पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर गुस्सा फूट रहा है. एक टीवी चैनल पर लाइव शो के दौरान सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद हफीज के बीच तीखी बहस देखने को मिली. हफीज ने मोहम्मद नवाज और शादाब खान को लेकर सकलैन से सवाल किया.

शो के एंकर ने सकलैन मुश्ताक से सवाल किया कि हमारी टीम बल्लेबाजों से गेंदबाजी और गेंदबाजों से बल्लेबाजी करने की उम्मीद लिए बैठे हैं, इसलिए कई खिलाड़ियों की जगह नहीं बन रही. तो क्या ये चीज गलत दिशा में जा रही है? इसके जवाब में सकलैन ने कहा, "टेक्टिक ज्यादा गेंदबाजी पर निर्भर करता है, मेरी प्लेइंग 11 में अबरार इस वजह से नहीं था क्योंकि टीम में बैलेंस नहीं आ रहा था. बाबर का ओपन पर जाना था, सईम अयूब को मैं आराम करवा रहा था. फखर चौथे पर था. आज हमारे टेक्टिक में एरर था, जिसकी वजह से गलतियां हुई. हमने तारिक अहमद से एक ओवर करवाकर उन्हें हटा दिया."

हफीज और सकलैन मुश्ताक के बीच तीखी बहस

सकलैन मुश्ताक ये बोल ही रहे थे कि मोहम्मद हफीज ने उन्हें रोकते हुए कहा, "मेरे बस एक सवाल है आपसे, क्योंकि आपने पाकिस्तान लेवल की कोचिंग भी की हुई है. मोहम्मद नवाज को आप बल्लेबाजी ऑलराउंडर लेंगे या गेंदबाजी ऑलराउंडर?"

सकलैन ने इसके जवाब में कहा, "मुझे लगता है कि वो दोनों में बराबर ठीक है." ये सुनते ही हफीज ने कहा, "तो वो पांच नंबर पर खेले, अगर वो बल्लेबाजी में अच्छा है तो." सकलैन ने कहा, "उन्हें पांचवें नंबर पर इस्तेमाल भी किया हुआ है, मैंने भी उन्हें इस नंबर पर खिलाया है.

मोहम्मद हफीज लगातार उनसे यही सवाल पूछते रहे कि क्या आपको लगता है कि वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं? लेकिन सकलैन इसका सीधा जवाब देने की बजाय यही बोलते रहे कि वो दोनों में अच्छा कर लेता है. तब हफीज ने कहा, "देखें मैं भी पाकिस्तान के लिए खेला हूं, मेरी प्राथमिकता मेरी बल्लेबाजी थी. मेरा कप्तान मुझसे कहता था कि मुझे आपके ओवर नहीं चाहिए, आपकी अच्छी बल्लेबाजी होनी चाहिए."

सकलैन के दामाद पर भी उठाए सवाल

हफीज ने इस बीच सकलैन मुश्ताक के दामाद शादाब खान का भी नाम इसमें लिया. उन्होंने कहा, "मेरी प्राथमिक जॉब मेरी बल्लेबाजी थी. इसी तरह नवाज की प्राइमरी जॉब उसकी गेंदबाजी है. शादाब की प्राइमरी जॉब उनकी गेंदबाजी है. सईम अयूब की प्राइमरी जॉब उनकी बल्लेबाजी है. अगर वो वह नहीं कर रहे हैं तो हमें ऐसे प्लेयर नहीं चाहिए."