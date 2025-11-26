T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जानिए वजह

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 7 फरवरी से होगा. पहले ही दिन टीम इंडिया और पाकिस्तान समेत 6 टीमें मैदान में होंगी, आईसीसी ने टूर्नामेंट का फुल शेड्यूल जारी कर दिया है. उम्मीद के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं आएगी, वे अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगी. हालांकि पाकिस्तान भारत के साथ एक ही ग्रुप में है, इसका मतलब दोनों का एक मैच तो कंफर्म है.

क्यों भारत नहीं आएगी पाकिस्तान टीम

आईसीसी का पिछला टूर्नामेंट भारत में 2023 में आयोजित हुआ था. वो ओडीआई वर्ल्ड कप था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराया था. इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान टीम भारत आई थी. भारत बनाम पाकिस्तान मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था. लेकिन इस साल टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं गई, भारत ने अपने सारे मैच दुबई में खेले थे. इसके बाद ही तय हो गया था कि पाकिस्तान भी भारत नहीं आएगी.

एक ही ग्रुप में भारत और पाकिस्तान

मंगलवार को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में वर्ल्ड कप शेड्यूल जारी किया गया. इसके बाद साफ हो गया कि भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है और दोनों के बीच मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा. बता दें कि इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें खेलेंगी, जिन्हें 4 ग्रुप (प्रत्येक ग्रुप में 5 टीमें) में रखा गया है. ग्रुप स्टेज के बाद हर ग्रुप की टॉप-2 टीमें अगले राउंड में जाएंगी.

ग्रुप A: भारत, पाकिस्तान, नामीबिया, अमेरिका, नीदरलैंड्स

भारत, पाकिस्तान, नामीबिया, अमेरिका, नीदरलैंड्स ग्रुप B: ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ओमान

ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ओमान ग्रुप C: इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली

इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली ग्रुप D: न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा, यूएई

कब और कहां खेला जाएगा भारत बनाम पाकिस्तान मैच?

मौजूदा चैंपियन भारत का टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पहला मैच 7 फरवरी को है, जो यूएसए के खिलाफ होगा. भारत बनाम पाकिस्तान मैच 15 फरवरी 2026 को श्रीलंका के कोलंबो में स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा.

अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल तक पहुंची तो पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को कोलंबो में खेला जाएगा, नहीं तो ये कोलकाता में होगा. अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंची तो खिताबी मुकाबला भी कोलंबो में होगा, नहीं तो फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.