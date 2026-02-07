हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइस एक गलती की वजह से हारा नीदरलैंड्स, PAK के खिलाफ हो गई चूक; जीता हुआ मैच हार गया NED

इस एक गलती की वजह से हारा नीदरलैंड्स, PAK के खिलाफ हो गई चूक; जीता हुआ मैच हार गया NED

T20 World Cup 2026 PAK vs NED: टी20 वर्ल्ड कप का पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच खेला गया. मुकाबले में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स की एक गलती के कारण जीत दर्ज की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 07 Feb 2026 09:11 PM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मुकाबला पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच श्रीलंका के कोलंबो में खेला गया. मुकाबले में पाकिस्तान ने अंत में 3 विकेट से जीत दर्ज की. एक वक्त पर ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान मुकाबला गंवा देगा, लेकिन स्कॉटलैंड की एक गलती ने पाकिस्तान को हारा हुआ मैच जितवा दिया. 

पाकिस्तान को आखिरी के 2 ओवर में 29 रनों की दरकार थी. टीम 7 विकेट गंवा चुकी थी. क्रीज पर ऑलराउंडर फहीम अशरफ और शाहीन अफरीदी मौजूद थे. टीम के लिए सबसे बड़ी उम्मीद फहीम अशरफ ही थे. हालांकि शाहीन भी छक्के लगाने की काबीलियत रखते हैं. लेकिन 19वें ओवर में स्कॉटलैंड के मैक्स ओ'डॉउड ने फहीम का सिंपल कैच छोड़ दिया.

कैच छूटने के बाद फहीम अशरफ ने निकाल दिया मैच 

कैच छूटने के दौरान फहीम का स्कोर 10 रन से कम था. इसके बाद उन्होंने चौके-छक्कों की बरसात करके पाकिस्तान को जीत की लाइन पार करवा दी. फहीम ने 11 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 29* रन बनाए और पाकिस्तान को टूर्नामेंट का पहला मैच जितवा दिया. 

मैच का पूरा हाल 

बता दें कि मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पहले बैटिंग के लिए उतरी नीदरलैंड्स 19.5 ओवर में 147 रन पर ऑलआउट हो गई थी. इस दौरान टीम के लिए स्कॉट एडवर्ड ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 29 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 37 रन बनाए. इस दौरान पाकिस्तान के लिए सलमान मिर्जा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए. इसके अलावा मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद और सैम अयूब ने 2-2 विकेट अपने खाते में डाले. बाकी 1 विकेट शाहीन अफरीदी को मिला. 

फिर रन चेज के लिए मैदान पर उतरी पाकिस्तान टीम ने 19.3 ओवर में 148/7 रन बनाकर जीत अपने खाते में डाली. इस दौरान टीम के लिए साहिबजादा फरहान ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 31 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 47 रन स्कोर किए. इसके अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा नहीं छू सका.

Published at : 07 Feb 2026 09:07 PM (IST)
टॉप हेडलाइंस

विश्व
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जिन PL15 मिसाइलों को दागा, वो हो गईं फुस, अब चीन ने चुपचाप शुरू की पड़ताल
ऑपरेशन सिंदूर में PAK ने जो PL15 मिसाइलें दागीं, वो हुईं फुस, अब चीन ने चुपचाप शुरू की पड़ताल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'2048 की तैयारी करें अखिलेश यादव', सपा चीफ के चुनाव प्रचार अभियान पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
'2048 की तैयारी करें अखिलेश यादव', सपा चीफ के चुनाव प्रचार अभियान पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
विश्व
US PoK Map: अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
क्रिकेट
ICC हुआ सख्त, तो पाकिस्तान की निकल गई सारी हेकड़ी, बॉयकॉट मामले ने लिया नया मोड़
ICC हुआ सख्त, तो पाकिस्तान की निकल गई सारी हेकड़ी, बॉयकॉट मामले ने लिया नया मोड़
वीडियोज

Pappu Yadav Arrested: धोखाधड़ी का मामला, Pappu Yadav पर संकट बढ़ा... | Bihar News
Chitra Tripathi: हिंदू राष्ट्र के नाम महासंग्राम ! Maulana Arshad Madani | Hindu Rashtra
Chitra Tripathi: राष्ट्रगीत पर छिड़ी ऐसी जंग कि मौलाना को नहीं सूझा जवाब ! | Maulana Arshad Madani
Chitra Tripathi: हिंदू राष्ट्र के नाम, घमासान जंग ! | Maulana Arshad Madani | Hindu Rashtra
PM Modi Malaysia Visit: मलेशिया में मोदी-मोदी की गूंज..समर्थकों का लगा तांता..! | Malaysia News
फोटो गैलरी

