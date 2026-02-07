हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup 2026 Opening Ceremony: ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे नोरा फतेही, बादशाह समेत ये कलाकार, जानिए कब कहां होगा समारोह

T20 World Cup 2026 Opening Ceremony: ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे नोरा फतेही, बादशाह समेत ये कलाकार, जानिए कब कहां होगा समारोह

T20 World Cup 2026 Opening Ceremony: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन आज से शुरू होने जा रहा है. आज 3 मैच हैं. आज उद्घाटन समारोह भी होगा, जहां नोरा फतेही, सिंगर बादशाह आदि कलाकार परफॉर्म करेंगे.

By : शिवम | Updated at : 07 Feb 2026 07:15 AM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज आज से हो रहा है. पहले दिन भारत, पाकिस्तान समेत 6 टीमें मैदान पर होंगी. शुरुआत पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड मैच से होगी, आज भारत की भिड़ंत यूएसए से है. ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा. आज उद्घाटन समारोह भी है, जिसमें डांसर नोरा फतेही, सिंगर बादशाह आदि कलाकार परफॉर्म करेंगे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड, कोलंबो में होगा. दूसरा मैच दोपहर 3 बजे से वेस्टइंडीज बनाम स्कॉटलैंड, कोलकाता में होगा. तीसरा मैच भारत बनाम यूएसए, शाम 7 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा. इस मैच से पहले उद्घाटन समारोह होगा, जिसके लिए वही टिकट्स मान्य होंगे जो मैच के हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 ओपनिंग सेरेमनी में कौन-कौन परफॉर्म करेगा?

टी20 वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी में सितार वादक ऋषभ शर्मा भी परफॉर्म करेंगे. सिवामनी भी परफॉर्म करेंगे. इसके बाद मशहूर सिंगर बादशाह भी अपने गानों से समा बांधेंगे. डांसर नोरा फतेही भी परफॉर्म करेंगी. आईसीसी ने आधिकारिक तौर पर परफॉर्मर्स की जानकारी दी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 ओपनिंग सेरेमनी कितने बजे शुरू होगी?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी भारत बनाम यूएसए मैच से एक घंटे पहले शुरू होगी. मैच 7 बजे शुरू होगा, ओपनिंग सेरेमनी 6 बजे से शुरू होगी.

लाइव कहां देखें टी20 वर्ल्ड कप 2026 ओपनिंग सेरेमनी?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचों का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी. उद्घाटन समारोह का लाइव भी इन्हीं प्लेटफॉर्म पर होगा.

आईसीसी चेयरमैन जय शाह और पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का स्वागत करेंगे, जिनके साथ हर हिस्सा लेने वाले देश का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 युवा एम्बेसडर भी होंगे, जो मिलकर आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट की शुरुआत करेंगे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमें खेल रही हैं, जिन्हें 5-5 के 4 ग्रुप्स में रखा गया है. ग्रुप ए की 4 टीमें आज मैदान पर होंगी. पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच आज मैच है, जो ग्रुप ए में शामिल हैं. इसी ग्रुप में भारत और यूएसए भी है. अन्य मुकाबला वेस्टइंडीज बनाम स्कॉटलैंड है, जो ग्रुप सी में शामिल हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 07 Feb 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Cricket World Cup IND Vs USA T20 World Cup 2026 T20 World Cup Mens T20 World Cup T20 World Cup Opening Ceremony
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-India Trade Deal: ट्रंप ने घटाया 25 प्रतिशत टैरिफ, भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील जारी, जानें बड़ी बातें
ट्रंप ने घटाया 25 प्रतिशत टैरिफ, भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील जारी, जानें बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: वक्फ बोर्ड से नोटिस के बाद आजाद नगर में हड़कंप, अतिक्रमण हटाने के निर्देश
देहरादून: वक्फ बोर्ड से नोटिस के बाद आजाद नगर में हड़कंप, अतिक्रमण हटाने के निर्देश
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सिस्टम के 'सरकारी कातिलों' का जाल ! | Crime News
Parliament Budget Session: वेल में नारेबाजी और निलंबित सांसदों का प्रदर्शन | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: क्यों ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा ? |Ghooskhor Pandat Controversy
Bharat Ki Baat: 2047 की बात...1947 की तरफ चले! | Dewa Sharif Barabanki | UP News
Sandeep Chaudhary: पहले युवराज, अब कमल...सड़क-सड़क मौत का दलदल! | Janakpuri Biker Death
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-India Trade Deal: ट्रंप ने घटाया 25 प्रतिशत टैरिफ, भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील जारी, जानें बड़ी बातें
ट्रंप ने घटाया 25 प्रतिशत टैरिफ, भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील जारी, जानें बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: वक्फ बोर्ड से नोटिस के बाद आजाद नगर में हड़कंप, अतिक्रमण हटाने के निर्देश
देहरादून: वक्फ बोर्ड से नोटिस के बाद आजाद नगर में हड़कंप, अतिक्रमण हटाने के निर्देश
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': रानी मुखर्जी और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर हो रही जोरदार टक्कर, जानें शुक्रवार का कलेक्शन
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': रानी मुखर्जी और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर हो रही जोरदार टक्कर, जानें शुक्रवार का कलेक्शन
विश्व
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
जनरल नॉलेज
Wine Benefits: क्या वाइन पीने‌ से दिल रहता है हेल्दी, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
क्या वाइन पीने‌ से दिल रहता है हेल्दी, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
नौकरी
BOB IT Recruitment 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा में 441 आईटी पदों पर भर्ती, जानिए कौन कर सकता है आवेदन और पूरी प्रक्रिया
बैंक ऑफ बड़ौदा में 441 आईटी पदों पर भर्ती, जानिए कौन कर सकता है आवेदन और पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget