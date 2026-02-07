हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: नोरा फतेही के डांस ने लूटी महफिल, बादशाह की आवाज ने बांधा समा... टी20 वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरमनी में खूब जमा रंग

Watch: नोरा फतेही के डांस ने लूटी महफिल, बादशाह की आवाज ने बांधा समा... टी20 वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरमनी में खूब जमा रंग

T20 world Cup 2026 Opening Ceremony: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में खूब रंग जमा, जिसमें नोरा फतेही का डांस और बादशाह की आवाज ने महफिल लूटी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 07 Feb 2026 11:51 PM (IST)
Preferred Sources

T20 world Cup 2026 Opening Ceremony Video: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 07 फरवरी, शनिवार से हुई. पहले दिन टूर्नामेंट में 3 मैच खेले गए, जिसमें एक मुकाबला टीम इंडिया का भी शामिल रहा, जो यूएसए के खिलाफ हुआ. यह दिन का अंतिम मैच था. इस मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ, जिसमें एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही, बॉलीवुड रैपर बादशाह और सितारवादक ऋषभ रिखीराम शर्मा ने अपने परफॉर्मेंस से महफिल लूटी. 

नोरा फतेही का डांस 

सेरेमनी में नोरा फतेही ने 'पायल' गाने पर डांस करके फैंस का मनोरंजन किया. उनके डांस मूव्स ने पूरा माहौल ही बदलकर रख दिया था. नोरा के डांस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यहां देखें वीडियो...

बादशाह ने रैप से बांधा समा

नोरा फतेही के अलावा बॉलीवुड रैपर बादशाह ने भी अपनी शानदार अवाजा से समा बांधा. गौर करने वाली बात यह रही कि नोरा फतेही ने बादशाह के गानों पर भी फैंस को अपने मूव्स दिखाए. 

ऋषभ रिखीराम शर्मा का परफॉर्मेंस 

सितारवादक ऋषभ रिखीराम शर्मा ने भी अपने पफॉर्मेंस से सभी का ध्यान खींचा. वह अक्सर इस तरह की सेरेमनी में नजर आते हैं. उन्होंने तबले और सितार दोनों पर जुगलबंदी दिखाई, जिससे फैंस का मनोरंजन हुआ. 

भारत ने जीत के साथ की अपने अभियान की शुरुआत 

यूएसए के खिलाफ खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने 29 रन से जीत अपने खाते में डाली. मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 161/9 रन बनाए. इस दौरान टीम के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 49 गेंदों में 10 चौके और 4 छक्कों की मदद से 84 रन स्कोर किए. 

फिर रन चेज के लिए मैदान पर उतरी यूएसए की टीम 20 ओवर में 132/8 रन ही बना सकी. इस दौरान भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्याद 3 विकेट चटकाए. बाकी अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट अपने खाते में डाले. 

Published at : 07 Feb 2026 11:47 PM (IST)
Tags :
Nora Fatehi Badshah T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'रूसी तेल खरीद नहीं, PAK के F-16 अपग्रेड करना भारत के लिए खतरा', टैरिफ की धमकी पर एक्सपर्ट्स ने ट्रंप को दिखाया आईना
'रूसी तेल नहीं, PAK के F-16 अपग्रेड करना भारत के लिए खतरा', एक्सपर्ट्स ने ट्रंप को दिखाया आईना
हरियाणा
इंस्पेक्टर की मौत और कई लोग घायल, सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर CM सैनी ने जताया दुख
इंस्पेक्टर की मौत और कई लोग घायल, सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर CM सैनी ने जताया दुख
इंडिया
20 रुपये की रिश्वत के लिए सिपाही को भेजा जेल, 30 साल बाद कोर्ट ने किया बरी, अगले ही दिन हार्ट अटैक से मौत
20 रुपये की रिश्वत के लिए सिपाही को भेजा जेल, 30 साल बाद कोर्ट ने किया बरी, अगले ही दिन हार्ट अटैक से मौत
क्रिकेट
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
Advertisement

वीडियोज

Janhit: बदले के लिए गिरफ्तार... या कानून की तलवार ? | PappuYadavArrested | Chitra Tripathi
Pappu Yadav Arrested: पप्पू की गिरफ्तारी का मिडनाइट ड्रामा | Bihar News | Pappu Yadav Update
Sandeep Chaudhary: 'विकसित भारत' की ओर कदम या निकलेगा देश का दम? | India-US Deal | Seedha Sawal
Pappu Yadav Arrested: धोखाधड़ी का मामला, Pappu Yadav पर संकट बढ़ा... | Bihar News
Chitra Tripathi: हिंदू राष्ट्र के नाम महासंग्राम ! Maulana Arshad Madani | Hindu Rashtra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रूसी तेल खरीद नहीं, PAK के F-16 अपग्रेड करना भारत के लिए खतरा', टैरिफ की धमकी पर एक्सपर्ट्स ने ट्रंप को दिखाया आईना
'रूसी तेल नहीं, PAK के F-16 अपग्रेड करना भारत के लिए खतरा', एक्सपर्ट्स ने ट्रंप को दिखाया आईना
हरियाणा
इंस्पेक्टर की मौत और कई लोग घायल, सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर CM सैनी ने जताया दुख
इंस्पेक्टर की मौत और कई लोग घायल, सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर CM सैनी ने जताया दुख
इंडिया
20 रुपये की रिश्वत के लिए सिपाही को भेजा जेल, 30 साल बाद कोर्ट ने किया बरी, अगले ही दिन हार्ट अटैक से मौत
20 रुपये की रिश्वत के लिए सिपाही को भेजा जेल, 30 साल बाद कोर्ट ने किया बरी, अगले ही दिन हार्ट अटैक से मौत
क्रिकेट
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
बॉलीवुड
'रामायण' से विक्रांत मैस्सी का पत्ता हुआ साफ! अब ये एक्टर बनेगा 'रावण' का बेटा 'मेघनाद'
'रामायण' से विक्रांत मैस्सी का पत्ता हुआ साफ! अब ये एक्टर बनेगा 'रावण' का बेटा 'मेघनाद'
विश्व
'हमारे CDF आसिम मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', PAK में लगे जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा
'मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा
ट्रेंडिंग
गटर के ढक्कन बेचकर घर चला रहे पाकिस्तानी? लाहौर और कराची के वीडियो देख यूजर्स उड़ाने लगे मजाक, बोले- यह कंगाली की हद
गटर के ढक्कन बेचकर घर चला रहे पाकिस्तानी? लाहौर और कराची के वीडियो देख यूजर्स उड़ाने लगे मजाक, बोले- यह कंगाली की हद
हेल्थ
हर घूंट पानी के बाद यूरिन क्यों आता है? जानिए क्या है इसका कारण और शरीर का पूरा साइंस
हर घूंट पानी के बाद यूरिन क्यों आता है? जानिए क्या है इसका कारण और शरीर का पूरा साइंस
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget