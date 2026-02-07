T20 world Cup 2026 Opening Ceremony Video: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 07 फरवरी, शनिवार से हुई. पहले दिन टूर्नामेंट में 3 मैच खेले गए, जिसमें एक मुकाबला टीम इंडिया का भी शामिल रहा, जो यूएसए के खिलाफ हुआ. यह दिन का अंतिम मैच था. इस मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ, जिसमें एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही, बॉलीवुड रैपर बादशाह और सितारवादक ऋषभ रिखीराम शर्मा ने अपने परफॉर्मेंस से महफिल लूटी.

नोरा फतेही का डांस

सेरेमनी में नोरा फतेही ने 'पायल' गाने पर डांस करके फैंस का मनोरंजन किया. उनके डांस मूव्स ने पूरा माहौल ही बदलकर रख दिया था. नोरा के डांस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यहां देखें वीडियो...

बादशाह ने रैप से बांधा समा

नोरा फतेही के अलावा बॉलीवुड रैपर बादशाह ने भी अपनी शानदार अवाजा से समा बांधा. गौर करने वाली बात यह रही कि नोरा फतेही ने बादशाह के गानों पर भी फैंस को अपने मूव्स दिखाए.

ऋषभ रिखीराम शर्मा का परफॉर्मेंस

सितारवादक ऋषभ रिखीराम शर्मा ने भी अपने पफॉर्मेंस से सभी का ध्यान खींचा. वह अक्सर इस तरह की सेरेमनी में नजर आते हैं. उन्होंने तबले और सितार दोनों पर जुगलबंदी दिखाई, जिससे फैंस का मनोरंजन हुआ.

भारत ने जीत के साथ की अपने अभियान की शुरुआत

यूएसए के खिलाफ खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने 29 रन से जीत अपने खाते में डाली. मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 161/9 रन बनाए. इस दौरान टीम के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 49 गेंदों में 10 चौके और 4 छक्कों की मदद से 84 रन स्कोर किए.

फिर रन चेज के लिए मैदान पर उतरी यूएसए की टीम 20 ओवर में 132/8 रन ही बना सकी. इस दौरान भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्याद 3 विकेट चटकाए. बाकी अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट अपने खाते में डाले.