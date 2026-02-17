हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup 2026: भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शर्मनाक हार से मोहसिन नकवी गुस्सा, टीम को भेजा ये मैसेज

T20 World Cup 2026: भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शर्मनाक हार से मोहसिन नकवी गुस्सा, टीम को भेजा ये मैसेज

T20 World Cup: भारत बनाम पाकिस्तान मैच खत्म होने से पहले ही पीसीबी चीफ स्टेडियम छोड़कर चले गए थे. वह नाराज थे और पीसीबी के आधिकारिक के जरिए टीम को एक संदेश भी पहुंचाया.

By : शिवम | Updated at : 17 Feb 2026 10:40 AM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया. पूरे मैच में एक भी ऐसा पल नहीं आया, जब लगा हो कि पाकिस्तान जीत सकता है या वो अच्छी स्थिति में है. ईशान किशन ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर कुटाई की, हालांकि उस्मान तारिक ने अच्छी गेंदबाजी की. मैच को देखने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी भी कोलंबो आए थे. मुकाबले से पहले वह अपनी टीम के खिलाड़ियों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया लेकिन मैच के दौरान जब पता चल गया कि अब पाकिस्तान हार रहा है तो बीच में ही स्टेडियम से भाग गए.

पीटीआई ने एक अनजान सोर्स के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि मोहसिन नकवी ने भारत के खिलाफ 61 रनों से मिली हार में टीम के प्रदर्शन पर अपनी नाराजगी टीम मेनेजर नावेद अकरम चीमा को बताई. सोर्स ने कहा, "मोहसिन नकवी भारत बनाम पाकिस्तान मैच खत्म होने से पहले ही आर प्रेमदासा स्टेडियम से चले गए थे. वह तब गए जब साफ था कि अब पाकिस्तान की हार होनी है."

उन्होंने ये भी बताया कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी के जरिए मैनेजर को ये भी बताया कि महत्वपूर्ण मुकाबलों में पाक टीम का ऐसा लचर प्रदर्शन न तो समझ आता है और न ही मंजूर है. सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हेसन ने भी ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से उनके खराब प्रदर्शन पर बात की और कहा कि वह अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले.

बाबर और अफरीदी की होगी छुट्टी?

उन्होंने बताया, "मैनेजमेंट थिंक टैंक ने फैसला किया है कि अब बहुत हुआ. बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को प्लेइंग 11 से बाहर कर सलमान मिर्जा, नसीम शाह या फखर जमान को खिलाना चाहिए." पाकिस्तान का अगला मैच बुधवार को नामीबिया के साथ है, जिसमें अगर नामीबिया जीत गया तो पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 17 Feb 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Cricket World Cup Shaheen Shah Afridi Babar Azam Mohsin Naqvi PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शर्मनाक हार से मोहसिन नकवी गुस्सा, टीम को भेजा ये मैसेज
भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शर्मनाक हार से मोहसिन नकवी गुस्सा, टीम को भेजा ये मैसेज
क्रिकेट
मोहसिन नकवी पर बयान देकर फंसे शोएब अख्तर, 24 घंटे में ही बदल लिए अपने सुर, जानिए अब क्या कहा
मोहसिन नकवी पर बयान देकर फंसे शोएब अख्तर, 24 घंटे में ही बदल लिए अपने सुर, जानिए अब क्या कहा
क्रिकेट
T20 World Cup 2026 Super 8 Teams: आज इन 2 टीमों को मिल सकता है टी20 वर्ल्ड कप में सुपर-8 का टिकट, 5 टीमें कंफर्म
आज इन 2 टीमों को मिल सकता है टी20 वर्ल्ड कप में सुपर-8 का टिकट, 5 टीमें कंफर्म
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में किन टीमों के खिलाफ खेलेगी टीम इंडिया, जानें पहला मैच किसके साथ
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में किन टीमों के खिलाफ खेलेगी टीम इंडिया, जानें पहला मैच किसके साथ
Advertisement

वीडियोज

Iran Us Conflict: ईरान-US वार्ता से पहले Donlad Trump का बयान, 'डील नहीं हुई तो B2 बॉम्बर तैयार'
Tarique Rahman Oath Ceremony: Bangladesh में तारिक रहमान की ताजपोशी आज, पीएम पद की लेंगे शपथ |
Aligarh Breaking: जलाभिषेक के दौरान करणी सेना और पुलिस में झड़प,
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में OM Birla-विक्रम मिस्री होंगे शामिल
Nalasopara Fire Breaking: पालघर जिले में भीषण आग, सब कुछ जलकर राख! | ABP News | Palghar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, कई नेता हाउस अरेस्ट, पुलिस अलर्ट
लखनऊ: मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, कई नेता हाउस अरेस्ट, पुलिस अलर्ट
इंडिया
Weather Forecast: 17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
क्रिकेट
T-20 World cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में लगे लगातार 4,4,4,4,4..., इस गेंदबाज के नाम दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड
टी20 वर्ल्ड कप में लगे लगातार 4,4,4,4,4..., इस गेंदबाज के नाम दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड
बॉलीवुड
चेक बाउंस मामले पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'सेटलमेंट के बाद भी झूठे आरोप....'
चेक बाउंस मामले पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'सेटलमेंट के बाद भी झूठे आरोप....'
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
राजस्थान
Rajasthan: धौलपुर में अवैध मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने 6 साल की बच्ची को कुचला, दर्दनाक हादसे में मौत
राजस्थान: धौलपुर में अवैध मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने 6 साल की बच्ची को कुचला, दर्दनाक हादसे में मौत
शिक्षा
CBSE Board Exam 2026: CBSE बोर्ड परीक्षा का आगाज, 43 लाख से अधिक स्टूडेंट्स होंगे शामिल; पहले दिन कठिन पेपर से शुरुआत
CBSE बोर्ड परीक्षा का आगाज, 43 लाख से अधिक स्टूडेंट्स होंगे शामिल; पहले दिन कठिन पेपर से शुरुआत
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget