टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया. पूरे मैच में एक भी ऐसा पल नहीं आया, जब लगा हो कि पाकिस्तान जीत सकता है या वो अच्छी स्थिति में है. ईशान किशन ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर कुटाई की, हालांकि उस्मान तारिक ने अच्छी गेंदबाजी की. मैच को देखने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी भी कोलंबो आए थे. मुकाबले से पहले वह अपनी टीम के खिलाड़ियों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया लेकिन मैच के दौरान जब पता चल गया कि अब पाकिस्तान हार रहा है तो बीच में ही स्टेडियम से भाग गए.

पीटीआई ने एक अनजान सोर्स के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि मोहसिन नकवी ने भारत के खिलाफ 61 रनों से मिली हार में टीम के प्रदर्शन पर अपनी नाराजगी टीम मेनेजर नावेद अकरम चीमा को बताई. सोर्स ने कहा, "मोहसिन नकवी भारत बनाम पाकिस्तान मैच खत्म होने से पहले ही आर प्रेमदासा स्टेडियम से चले गए थे. वह तब गए जब साफ था कि अब पाकिस्तान की हार होनी है."

उन्होंने ये भी बताया कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी के जरिए मैनेजर को ये भी बताया कि महत्वपूर्ण मुकाबलों में पाक टीम का ऐसा लचर प्रदर्शन न तो समझ आता है और न ही मंजूर है. सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हेसन ने भी ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से उनके खराब प्रदर्शन पर बात की और कहा कि वह अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले.

बाबर और अफरीदी की होगी छुट्टी?

उन्होंने बताया, "मैनेजमेंट थिंक टैंक ने फैसला किया है कि अब बहुत हुआ. बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को प्लेइंग 11 से बाहर कर सलमान मिर्जा, नसीम शाह या फखर जमान को खिलाना चाहिए." पाकिस्तान का अगला मैच बुधवार को नामीबिया के साथ है, जिसमें अगर नामीबिया जीत गया तो पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएगा.