हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup 2026: 19 टीमें कंफर्म, 1 जगह खाली, T20 World Cup 2026 के लिए किन देशों ने किया क्वालीफाई, देखें लिस्ट

T20 World Cup 2026 Teams: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे. इसमें कुल 20 टीमें खेलेंगी, जिसमें से 19 टीमें कंफर्म हो चुकी हैं और सिर्फ 1 जगह बची हुई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 16 Oct 2025 06:53 AM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप के 10वें संस्करण (T20 World Cup 2026) का आयोजन अगले साल होना है. इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे. इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें खेलेंगी, जिसमें से 19 टीमें कंफर्म हो गई है. ओमान और नेपाल ने एक साथ इस टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया है. नेपाल क्रिकेट टीम ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया है.

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 3 टीमों का फैसला एशिया-ईस्ट पेसेफिक क्वालीफायर राउंड से होना था, जिसमें से 2 टीमों की जगह पक्की हो गई है और अब सिर्फ 1 जगह बची हुई है. आने वाले कुछ दिनों में अंतिम टीम का भी फैसला हो जाएगा.

ओमान और नेपाल क्रिकेट टीम ने एशिया-ईस्ट पेसेफिक क्वालीफायर राउंड  के ग्रुप स्टेज के बाद सिक्स में भी शानदार प्रदर्शन जारी रखा. नेपाल ने सुपर 6 राउंड में खेले तीनों मैचों में जीत दर्ज की. नेपाल ने फाइनल में पहुंचने थी वर्ल्ड कप का टिकेट हासिल कर लिया. नेपाल तीसरी बार इस टूर्नामेंट में खेलेगा, इससे पहले टीम ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप खेला था. इस संस्करण में भारत चैंपियन बना था.

वहीँ ओमान क्रिकेट टीम की बात करें तो इस टीम ने भी सुपर 6 में खेले तीनों मैचों में जीत दर्ज की. टॉप पर रहते हुए इस टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई किया. अब यूएई टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने वाली 20वीं टीम हो सकती है.

जापान को हराकर टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर सकती है यूएई

अब यूएई, जापान और कतर के पास मौका है कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने वाली अंतिम टीम बन सके. टीमों टीमों के बचे हुए मैच अब महत्वपूर्ण हो गए हैं. यूएई क्रिकेट टीम अगर जापान के खिलाफ मैच जीत गई तो वह वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर लेगी.

ये हैं बचे हुए 1 स्थान के लिए समीकरण

इस महीने की शुरुआत में जिम्बाब्वे और नामीबिया ने टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका क्वालीफायर से टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया था. वर्तमान की स्थिति के अनुसार यूएई, जापान और क़तर क्वालीफाई करने की दौड़ में शामिल है. यूएई एशिया-ईएपी क्वालीफायर के सुपर सिक्स राउंड में नेपाल और ओमान से हार चूका है, लेकिन सामोआ को हराकर टीम तीसरे नंबर पर है. जापान चौथे नंबर पर है. क़तर के लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए हैं क्योंकि उसे चाहिए कि वह सामोआ को तो हराए लेकिन फिर बाकी दो टीमें अपने मैच हार जाए.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई कर चुकी टीमें

भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, वेस्टइंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, ज़िम्बाब्वे, नेपाल, ओमान.

Published at : 16 Oct 2025 06:53 AM (IST)
Nepal Cricket Team World Cup India T20 World Cup News INDIAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026
