हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदिल्ली में आधे से ज्यादा स्टेडियम रहेगा खाली? टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

दिल्ली में आधे से ज्यादा स्टेडियम रहेगा खाली? टी20 वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

T20 World Cup 2026: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का अगला मैच भारत और नामीबिया के बीच गुरुवार को है. इसके बाद यहां 4 और मैच होंगे, जिनमें शायद बहुत कम दर्शक आएंगे.

By : शिवम | Updated at : 10 Feb 2026 03:30 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के कुल 6 मैच तय हैं, जिनमें से एक मैच आज हो चुका है. इस मुकाबले में नीदरलैंड ने नामीबिया को 7 विकेट से हराया. यहां अगला मैच भारत और नामीबिया के बीच 12 फरवरी को है, जिसके लगभग सभी टिकट बिक चुके हैं और पास की डिमांड भी बहुत अधिक है. लेकिन इसके बाद होने वाले मैचों में बहुत कम दर्शक नजर आएंगे. इसकी एक वजह सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम भी है, जो अगले हफ्ते से शुरू हो रहे हैं.

दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) ने कई स्कूल से संपर्क किया और उनके सामने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचों को देखने के लिए आने का प्रस्ताव दिया. हालांकि ये मैच भारत के नहीं होंगे, लेकिन अपने टीचर्स के साथ और स्कूल ड्रेस में आकर वह फ्री में मैच देख सकेंगे. लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर स्कूलों ने इन प्रस्ताव को ठुकरा दिया. इसका एक कारण है कि अगले हफ्ते से सीबीएसई (10वीं और 12वीं) के एग्जाम शुरू हो रहे हैं.

डीडीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम न बताने की शर्त पर पीटीआई को बताया, "हमने कई स्कूलों से संपर्क किया, लेकिन एग्जाम और मैचों के साथ होने की वजह से अधिकतर ने अपने बच्चों को भारत के आलावा अन्य मैचों में लाने के लिए मना कर दिया. वैसे भी भारत के आलावा अन्य मैचों के टिकटों की कोई खास डिमांड भी नहीं है."

अधिकारी ने आगे कहा, "स्टेडियम जब खाली हो तो टीवी पर भी देखने में अच्छा नहीं लगता. इसी वजह से स्कूल के बच्चों को लाना एक अच्छा आईडिया है, लेकिन भारत बनाम नामीबिया मैच को छोड़कर दिल्ली में बाकी मैच वीक डे पर हैं. और इन मैचों की टाइमिंग सुबह 11 बजे और दोपहर 3 बजे हैं. उन्होंने मजाक में कहा कि लोग तो भारत के आलावा दूसरी टीमों के मैचों के प्रीमियम टिकट भी नहीं चाहते."

दिल्ली में टी20 वर्ल्ड कप मैचों का शेड्यूल

दिल्ली में अगला मैच भारत और नामीबिया के बीच 12 फरवरी को है, जो शाम 7 बजे से शुरू होगा. इसके बाद 13 फरवरी को कनाडा बनाम यूएई मैच है, जो 3 बजे से शुरू होगा. 16 फरवरी को अफगानिस्तान बनाम यूएई और 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका बनाम यूएई मैच है. ये दोनों मैच सुबह 11 बजे से शुरू होंगे. अरुण जेटली स्टेडियम में एक सुपर-8 का मैच भी तय है, जो 1 मार्च को दोपहर 3 बजे से शुरू होगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 10 Feb 2026 03:30 PM (IST)
Tags :
Cricket World Cup Arun Jaitley Stadium IND Vs NAM India Vs Namibia T20 World Cup 2026 T20 World Cup Mens T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'या तो जनरल नरवणे सच कह रहे हैं या फिर...', किताब विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा बयान
'या तो जनरल नरवणे सच कह रहे हैं या फिर...', किताब विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी
विश्व
Rafale Fighter Jet: इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
NAM vs NED Highlights: नीदरलैंड ने 7 विकेट से जीता मैच, अंक तालिका में पाकिस्तान को छोड़ा पीछे; बास डे लीडे रहे जीत के हीरो
नीदरलैंड ने 7 विकेट से जीता मैच, अंक तालिका में पाकिस्तान को छोड़ा पीछे; बास डे लीडे रहे जीत के हीरो
Advertisement

वीडियोज

AI के दम पर आगे बढ़ेगी Tata Motors, AIEQU Mobility से बदलेगा Game | Paisa Live
Moody’s Report: FY27 में India GDP Growth 6.4% Banking Sector Strong & Resilient Outlook |Paisa Live
India की पहली Gearbox वाली Electric Bike | Matter Aera 5000 Plus Explained
Bihar Breaking: Darbhanga केस को लेकर Nitish सरकार के खिलाफ विपक्ष का हंगामा | Parliament Session
Peeragarhi Case Update: पीरागढ़ी केस में दिल्ली पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग! | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'या तो जनरल नरवणे सच कह रहे हैं या फिर...', किताब विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा बयान
'या तो जनरल नरवणे सच कह रहे हैं या फिर...', किताब विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी
विश्व
Rafale Fighter Jet: इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
NAM vs NED Highlights: नीदरलैंड ने 7 विकेट से जीता मैच, अंक तालिका में पाकिस्तान को छोड़ा पीछे; बास डे लीडे रहे जीत के हीरो
नीदरलैंड ने 7 विकेट से जीता मैच, अंक तालिका में पाकिस्तान को छोड़ा पीछे; बास डे लीडे रहे जीत के हीरो
तमिल सिनेमा
Vishwambhara Box Office: एक हिट देने के बाद अब ‘विश्वम्भरा’ से बॉक्स ऑफिस लूटेंगे चिरंजीवी? जानें हिट होने के लिए कितना कमाना होगा?
अब ‘विश्वम्भरा’ से बॉक्स ऑफिस लूटेंगे चिरंजीवी? जानें हिट होने के लिए कितना कमाना होगा?
विश्व
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
शिक्षा
5वीं और 8वीं क्लास के लिए राजस्थान सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब पास करनी ही होगी परीक्षा
5वीं और 8वीं क्लास के लिए राजस्थान सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब पास करनी ही होगी परीक्षा
हेल्थ
HbA1c Study India: भारत में सटीक क्यों नहीं डायबिटीज का सबसे भरोसेमंद टेस्ट? लैंसेट की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
भारत में सटीक क्यों नहीं डायबिटीज का सबसे भरोसेमंद टेस्ट? लैंसेट की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
Embed widget