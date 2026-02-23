हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत के खिलाफ शानदार जीत के बाद ये क्या बोल गए साउथ अफ्रीकी कप्तान, कहा- 'हम इस जीत का जश्न मनाएंगे और फिर...'

भारत के खिलाफ शानदार जीत के बाद ये क्या बोल गए साउथ अफ्रीकी कप्तान, कहा- 'हम इस जीत का जश्न मनाएंगे और फिर...'

साउथ अफ्रीका ने रविवार को भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप-2026 के सुपर-8 मुकाबले में 76 रन से शानदार जीत दर्ज की.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 23 Feb 2026 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

साउथ अफ्रीका ने रविवार को भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप-2026 के सुपर-8 मुकाबले में 76 रन से शानदार जीत दर्ज की. साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने इस जीत के लिए डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस को सराहा है.

डेविड मिलर (63) और डेवाल्ड ब्रेविस (45) ने उस वक्त टीम को संभाला, जब साउथ अफ्रीका ने 20 के स्कोर पर 3 विकेट खो दिए थे. यहां से इस जोड़ी ने 50 गेंदों में 97 रन की साझेदारी की. कप्तान मार्करम ने इन बल्लेबाजों की तारीफ में कहा, "यह सबसे अहम चीज साझेदारी रही. डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस ने शानदार काम किया, टीम को संभाला, पारी को स्थिर किया और हमें मैच में बनाए रखा. अंत के ओवरों में बातचीत यही थी कि इस मुकाबले में गेंद अच्छे से आ रही थी, थोड़ी स्पंजी भी लग रही थी, इसलिए रणनीति यह थी कि गैप खोजें, तेजी से रन दौड़ें, अहंकार को साइड में रखें और जितना मिल सके उतना बटोरें."

शानदार जीत के बाद साउथ अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्करम ने कहा, "टीम ने शानदार प्रदर्शन किया. यहां की पिच पहले की तुलना में बिल्कुल अलग थी, इसलिए यह देखकर अच्छा लगा कि खिलाड़ियों ने इसे जल्दी समझा और अपनी स्किल्स को हालात के मुताबिक ढालकर अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू किया. हमारी गेंदबाजी यूनिट के लिए हम काफी उत्साहित हैं. टूर्नामेंट की शुरुआत हमारे लिए थोड़ी कठिन रही थी, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, वह काबिल-ए-तारीफ था. हम बॉलिंग ग्रुप के लिए सच में बहुत उत्साहित हैं. वे कड़ी मेहनत कर रहे थे, मैच की शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन इस मैच में जिस तरह से उन्होंने अच्छा खेला, वह बहुत शानदार प्रयास था. मुझे लगता है कि सबसे पहले और सबसे जरूरी पार्टनरशिप थी."

एडेन मार्करम ने कहा, "हम जानते हैं कि गलतियां होंगी और एक समूह के तौर पर हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं. लुंगी एनगिडी जब भी गेंदबाजी करते हैं, वह विकेट लेने का खतरा बने रहते हैं, खासकर मिडिल फेज में. यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है. गर नई गेंद से ज्यादा मदद नहीं दिखती तो हम उन्हें बाद के लिए बचाकर रखते हैं, और अगर पिच में कुछ है तो वह उससे फायदा उठाते हैं. मैच के दिन आकलन करेंगे और उन्हें वही भूमिका देंगे."

साउथ अफ्रीका 26 फरवरी को अपना अगला सुपर-8 मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी. कप्तान ने कहा, "अगला मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ है. हाल ही में दोनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ खेल चुकी हैं, इसलिए यह दोनों के लिए समान चुनौती होगी. वेस्टइंडीज एक खतरनाक टी20 टीम है और अच्छा क्रिकेट खेल रही है. हम इस जीत का जश्न मनाएंगे, फिर उसे यहीं छोड़कर 28 तारीख के मैच के लिए पूरी तैयारी और ध्यान देंगे. यह हमारे लिए बड़ा मैच है और हम आत्मविश्वास या अच्छे माहौल को हल्के में नहीं लेना चाहते."

Published at : 23 Feb 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
India Vs South Africa TEAM INDIA T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
भारत के खिलाफ शानदार जीत के बाद ये क्या बोल गए साउथ अफ्रीकी कप्तान, कहा- 'हम इस जीत का जश्न मनाएंगे और फिर...'
भारत के खिलाफ शानदार जीत के बाद ये क्या बोल गए साउथ अफ्रीकी कप्तान, कहा- 'हम इस जीत का जश्न मनाएंगे और फिर...'
क्रिकेट
करारी शिकस्त मिलने के बाद सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, कहा- 'कभी-कभी आपको सोचना पड़ता है कि आप...'
करारी शिकस्त मिलने के बाद सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, कहा- 'कभी-कभी आपको सोचना पड़ता है कि आप...'
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे घातक गेंदबाजी, इन गेंदबाजों ने 4 ओवर में मचाई तबाही
टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे घातक गेंदबाजी, इन गेंदबाजों ने 4 ओवर में मचाई तबाही
क्रिकेट
Abhishek Sharma vs Saim Ayub: रन मशीन अभिषेक शर्मा बनाम सैम अयूब, आंकड़ों की जंग में कौन है आगे?
रन मशीन अभिषेक शर्मा बनाम सैम अयूब, आंकड़ों की जंग में कौन है आगे?
Advertisement

वीडियोज

दगाबाज दूल्हे का 'हाफ हनीमून' !
Janhit: '17' का यूपी Vs '27' का यूपी! | PM Modi | CM Yogi | Shankaracharya
ईरान में क्रांति की आग या अमेरिका की साजिश?
Bollywood News: तेलुगु सिनेमा में हलचल, नानी की नई फिल्म में तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित की एंट्री की चर्चा (22.02.2026)
PM Modi On Congress: मेरठ में मोदी के 'शोले'! | Rahul Gandhi | Meerut Rally | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर की एयरस्ट्राइक तो आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर की एयरस्ट्राइक तो आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे घातक गेंदबाजी, इन गेंदबाजों ने 4 ओवर में मचाई तबाही
टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे घातक गेंदबाजी, इन गेंदबाजों ने 4 ओवर में मचाई तबाही
बिहार
बिहार NDA में शराबबंदी पर कलह! BJP की मांग पर नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ किया अपना स्टैंड
बिहार NDA में शराबबंदी पर कलह! BJP की मांग पर नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ किया अपना स्टैंड
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म
इंडिया
'ममता बनर्जी को बनाया जाए इंडिया गठबंधन का चीफ', कोलकाता से मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी को दिया संदेश
'ममता बनर्जी को बनाया जाए इंडिया गठबंधन चीफ', बंगाल से मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी को दिया संदेश
इंडिया
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
नौकरी
बीएसएससी का भर्ती कैलेंडर जारी, 35 हजार से ज्यादा पदों पर होगी बहाली; जानें डिटेल्स 
बीएसएससी का भर्ती कैलेंडर जारी, 35 हजार से ज्यादा पदों पर होगी बहाली; जानें डिटेल्स 
ट्रेंडिंग
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget